TOP 14. VIDEO. À 4 contre 1, Peceli Yato enfonce la défense toulonnaise !

C'est un des hommes en forme du côté de l'ASM, Peceli Yato est revenu de blessure, et il fait énormément de bien ! Acteur majeur de la victoire face à Toulon, ce dernier n'a pas fait dans la dentelle.

4 essais en 4 matchs !

Cette saison, Peceli Yato n'a joué que 4 matchs, en raison d'une longue blessure, qui a duré 13 mois au total, à cause d'un genou douloureux. Revenu sur les terrains face au LOU, c'est lors de sa première titularisation, le week-end suivant face à Castres, que Peceli Yato a inscrit un magnifique triplé, lors de la victoire de son équipe. Ce week-end, ce dernier fêtait alors sa deuxième titularisation, cette fois-ci en seconde ligne, mais qu'importe le numéro finalement, tellement le talent du joueur est présent. Durant le match, Yato a été omniprésent, multipliant les courses avec et sans le ballon, ainsi que les tâches les plus ingrates en défense. De plus, doté d'un physique tout à fait impressionnant, le seconde ligne n'a pas baissé en régime de toute la partie, inscrivant un essai tout en puissance à deux minutes de la sirène ! Lorsque ce dernier a franchi la ligne, pas moins de 4 défenseurs toulonnais étaient au sol, et avaient essayé de lui barrer la route, en vain, car à 5 mètres de sa ligne, le Fidjien est tout simplement inarrêtable. Repositionné en 8 à la fin du match, et suite à un coup franc récolté par la mêlée auvergnate, Peceli Yato a alors joué en solitaire, pour inscrire le 5 ème essai des Clermontois. Nous vous mettons l'extrait ci-dessous !