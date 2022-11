TOP 14. TRANSFERTS. Un international anglais bientôt à Pau ?

Selon Rugbyrama, un international anglais pourrait débarquer dans les prochaines semaines du côté de Pau. Son nom : Dan Robson.

Vous le savez certainement maintenant, le club anglais des Wasps s'est retrouvé il y a peu en liquidation judiciaire. De ce fait, tous les joueurs en contrat là-bas doivent rejoindre une autre écurie, ces derniers étant libres depuis. Et si certaines équipes de Top 14 en ont déjà profité pour réaliser de bonnes affaires (UBB, Stade Français), c'est au tour de Pau de s'intéresser de près à un des joueurs des Wasps. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un international du XV de la Rose. Son nom ? Dan Robson. En effet, selon Rugbyrama, les contacts entre les deux parties seraient très avancés. Les dirigeants de la Section attendraient même le demi de mêlée dès le mois de novembre, pour la reprise du Top 14.

Premiership. 167 licenciements chez les Wasps, un jour sombre pour le rugby anglaisÀ 30 ans, celui qui compte 16 sélections avec l'Angleterre serait un renfort de poids dans le Béarn, d'autant que le poste de numéro 9 n'est occupé pour l'heure que par Daubagna et Le Bail. Très expérimenté, celui qui a passé 7 ans du côté des Wasps pourra également accompagner les jeunes loups de Pau, et leur transmettre tout son savoir rugbystique. De plus, Robson pourra compter sur la présence de son compatriote à la charnière Zack Henry, pour se fondre dans l'effectif palois. Pour rappel, la Section est également sur une bonne forme, puisqu'elle a réussi à faire tomber le Stade Rochelais à Deflandre, avant de s'imposer avec le bonus offensif ce week-end, face à l'UBB.

