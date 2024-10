TOP 14. TRANSFERT. Électrique et solide : Une terreur du Super Rugby bientôt à La Rochelle ?

D’après les informations d’ActuRugby, le Stade Rochelais pisterait le 3/4 aile fidjien Selestino Ravutaumada. Les discussions sont en cours.

Désireuse de frapper à nouveau fort sur le marche des transferts après un été bien calme, le Stade Rochelais a déjà entre ni plus ni moins que le phénomène géorgien du LOU, Davit Niniashvili.

Mais ce n’est pas tout. Car avec plusieurs départs qui se profilent sur les extérieurs, les Maritimes veulent encore de la chair fraîche et de qualité. En l’occurrence, des puncheurs sur les ailes.

Ainsi, si la piste menant à Duhan Van der Merwe devrait logiquement se refermer pour qu’il puisse prolonger avec la fédération écossaise, ActuRugby avance que le club à la caravelle va cibler un autre international. Moins renommé, certes, mais très efficace lui aussi.

Son nom ? Selestino Ravutaumada. Joueur électrique, aux appuis déroutants et difficile à mettre au sol (1m83 pour 95kg), le Fidjien évoluait jusqu'ici avec les Fidjian Drua, avec qui il a d'ailleurs inscrit 7 essais en 15 matchs en Super Rugby Pacific en 2024.

Né au Fidji mais tôt arrivé tôt et formé en Nouvelle-Zélande, du côté du Waikato, Ravutaumada possède la particularité d'avoir évolué à haut niveau à XIII, à XV et même à 7, puisqu'il a disputé les JO 2024 et fut d'ailleurs très en jambes face à la France, en poules.

Après Iosefo Masi, qui devrait débarquer à Lyon, un autre joueur très important de la franchise fidjienne va-t-il rejoindre l'Hexagone, alors ? Les discussions seraient en cours et auraient des chances d'aboutir, selon la même source.

Ce qui serait un gros coup pour La Rochelle, qui disposerait là d'un sacré dynamiteur de défense sur ses ailes. Un peu comme l'est le Fidjien Jiuta Wainiqolo à Toulon.