Top 14. Buros encore absent : Yannick Bru charge le staff du XV de France

Souffrant d'une béquille après le match face aux All Blacks, Romain Buros s'est entrainé avec les Bleus. Sa blessure s'est aggravée et Yannick Bru est remonté contre Marcoussis.

Alors que l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) s’apprête à affronter Toulon pour un choc au sommet du Top 14, Yannick Bru n’a pas mâché ses mots. L’entraîneur bordelais a profité d’un point presse pour critiquer la gestion des internationaux par le staff des Bleus, notamment autour du cas Romain Buros. L’arrière girondin, blessé à la cuisse depuis plus d’un mois, est toujours absent, un coup dur pour une UBB en quête de stabilité.

Romain Buros, victime collatérale de Marcoussis ?

C’est un petit tacle glissé, mais lourd de sens. Interrogé sur l’absence prolongée de Romain Buros, Yannick Bru n’a pas caché son agacement dans les colonnes de Sud Ouest : "La blessure n’a pas été forcément bien gérée." Selon lui, l’arrière bordelais, touché à la cuisse lors de sa première sélection avec les Bleus contre la Nouvelle-Zélande, aurait aggravé sa situation en continuant à s’entraîner à Marcoussis malgré une béquille gênante. Résultat : une indisponibilité prolongée qui prive l’UBB d’un élément fort à un moment clé de la saison.

Une gestion qui interroge, alors que Buros est désormais sur le flanc depuis plus d’un mois, compromettant les plans de Yannick Bru. "On espère qu’il pourra revenir rapidement, mais pour l’instant, on doit faire sans lui", a ajouté le manager.

L’UBB récupère des forces, mais reste diminué

Malgré l’absence de Buros, Bordeaux pourra compter sur plusieurs retours majeurs. Les internationaux Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, et Marko Gazzotti sont de nouveau opérationnels après leur période de repos. Autre bonne nouvelle : Nans Ducuing, enfin débarrassé d’une blessure au mollet, pourrait retrouver le terrain ce week-end.

En revanche, l’UBB devra encore composer sans Matthieu Jalibert, toujours blessé à la cuisse, ni Jonny Gray et Sipili Falatea, tous deux indisponibles. Une liste d’absences qui continue de peser lourd sur un groupe pourtant co-leader du championnat, mais en quête de constance dans ses performances.

Un duel explosif pour clôturer l’année

Face à un RCT en pleine bourre, invaincu depuis six matchs, les Girondins n’auront pas le droit à l’erreur. Toulon débarque à Chaban-Delmas avec confiance et ambition, bien décidé à bousculer un Bordeaux sous pression. "Ce sera un gros test pour nous", a reconnu Bru, avant d’ajouter : "Il faudra être à 100 % dans tous les secteurs pour espérer l’emporter."

Ce match, dernier de la phase aller du Top 14, s’annonce comme un véritable choc entre deux cadors du championnat. L’UBB, malgré ses forces vives amoindries, espère bien offrir à son public un feu d’artifice pour finir l’année en beauté.

Le message de Yannick Bru, une stratégie ?

Derrière cette sortie médiatique, certains y voient un message adressé à la FFR pour une meilleure gestion des internationaux. Mais sur le terrain, ce sont les joueurs bordelais qui devront parler. Rendez-vous ce samedi à 21h05 pour un duel explosif entre Bordeaux et Toulon.