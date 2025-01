TOP 14. Romain Buros de retour, Jalibert préservé : la composition de l'UBB au Stade Français

Après de longues semaines de convalescence, Romain Buros va faire son grand retour sur les terrains. Il s'était blessé en novembre dernier face aux All Blacks.

C’est une bonne nouvelle pour les supporters girondins : Romain Buros est sur le chemin du retour !

Absent depuis sept semaines après une béquille à la cuisse reçue lors de sa première cape avec les Bleus face aux All Blacks, l’arrière de l’UBB devrait retrouver les terrains ce samedi à Paris pour défier le Stade Français (16h30) lors de la 14e journée de Top 14.

Buros, une gestion critiquée mais un retour attendu

Le manager Yannick Bru n’avait pas mâché ses mots début décembre en pointant du doigt la gestion de la blessure de Buros par le staff tricolore :

"Sa blessure n’a pas été forcément bien gérée." Après s’être entraîné avec les Bleus malgré sa béquille, le joueur avait aggravé son état, repoussant son retour de plusieurs semaines.

En son absence, Louis Bielle-Biarrey a brillé à l’arrière et montré qu’il avait toutes les qualités pour tenir le poste. Mais l’expérience et la fiabilité de Buros tombent à point nommé pour l’UBB, qui s’attaque à un gros morceau ce week-end face à des Parisiens invaincus à domicile cette saison.

Jalibert reste au chaud pour Exeter

Matthieu Jalibert, lui, devra encore patienter. Victime d’une lésion au muscle fémoral, l’ouvreur international français a repris l’entraînement cette semaine, mais le staff girondin préfère jouer la prudence. Il sera ménagé ce week-end pour être prêt pour le choc de Champions Cup face à Exeter le 11 janvier.

Une infirmerie toujours bien remplie

Si le retour de Buros et les progrès de Jalibert sont de bonnes nouvelles, l’UBB doit encore composer avec une infirmerie bien garnie. Sipili Falatea, Jonny Gray, Pierre Bochaton, Pete Samu et Matis Perchaud manquent toujours à l’appel. Une gestion des rotations et un effectif soudé seront indispensables pour maintenir le cap durant cet hiver dense en matches cruciaux.

Bordeaux 1 Poirot 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Coleman 5 Cazeaux 6 Vergnes 8 Gazzotti 7 Gardrat 9 Lucu 10 Carbery 11 Bielle-Biarrey 12 Tapuai 13 Depoortère 14 Uberti 15 Buros 16 Laterrade 17 Boniface 18 Ricard 19 Matiu



20 Lesgourgues 21 Ducuing 22 Van Rensburg 23 Taufa