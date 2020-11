Top 14 - Quelles solutions pour l'ASM après les blessures en première ligne ?

La longue absence de Yoan Beheregaray conjuguée avec celle de Christian Ojovan pousse Clermont à se renseigner sur les possibilités qu’offre le marché.

Yohan Beheregaray s’est grièvement blessé au genou contre la Section Paloise le 24 octobre dernier. Le verdict a été sans appel : ligaments croisés antérieur du genou gauche. Une indisponibilité évaluée à au moins six mois. Un coup dur pour l’enfant d’Arudy, qui connaissait sa première titularisation de sa saison et qui ainsi entendait bien tout donner au talonnage, poste où la concurrence fait rage à l’ASM (il alterne avec Etienne Fourcade et Adrien Pélissié). Contre Brive, le jeune international moldave Christian Ojovan s’est lui aussi blessé. Une blessure au poignet, qui ne l’a pas empêché de finir la première mi-temps. Mais la douleur était trop forte. Déjà opéré, Ojovan devrait être absent deux mois et demi, au minimum. Un coup dur pour une des révélations de Clermont en ce début de saison.



Le jeune avant arrivé à l’intersaison était en train de bouleverser la hiérarchie au poste de n°3, au point de commencer à remettre en question les performances de l’international Rabah Slimani. Toutefois, le jeune pilier devrait se servir de cette blessure pour revenir plus fort, et continuer à montrer ses belles qualités de déplacement et de puissance à l’avenir. Face à ces deux blessures consécutives Franck Azéma a ainsi déclaré via L'Equipe : « Nous continuons de regarder avec attention le marché. Nous sommes en éveil sur les possibilités pour nous renforcer au niveau de la première ligne ». Le jeune Quentin Beaudaux, talonneur de 20 ans, a fait la préparation avec le groupe professionnel, et s’entraine également régulièrement avec eux. On connait tous la capacité du staff clermontois à offrir du temps de jeu aux jeunes. Il dispose donc alors des solutions en interne.



À noter également, que le talonneur Benjamin Boudou, 18 ans, pensionnaire du centre de formation fait partie des papiers du staff de l’équipe de France des – de 20 ans pourrait être une opportunité. Mais toutefois, le jeune Cantalou semble encore un peu juste pour le haut niveau, d’autant plus qu’il ne dispute que sa première saison chez les espoirs. Au poste de pilier droit, en attendant la possible arrivé d’un joker, Franck Azéma pourra composer avec les polyvalences du double champion du monde U20 Giorgi Beria (qui n’a toutefois jamais jouer à droite chez les professionnels) et de Peni Ravai, en forme internationale depuis le début de la saison. Mais ce dernier est retenu pour la Coupe d’Automne des Nations avec les Fidji. L’ASM dispose également du jeune Néo-calédonien de 19 ans Henzo Kiteau, lui aussi en équipe de France des moins de 20 ans, qui pourrait dépanner en cas de besson. Il a également effectué toute la préparation de la saison avec les pros.



Le club devrait peut-être annoncer dans les prochaines semaines l’arrivée d’un talonneur voir d’un pilier droit si se distingue une opportunité intéressante sur le marché. À moins, que le staff compose avec les nombreuses possibilités internes. Toutefois il faut nuancer cela. Les solutions en interne sauf grande surprise sont limités. En effet, les jeunes restent encore un peu "tendre" (19/20 ans) pour un poste très exposé et à maturation lente. On peut également se demander si le club aura ou non les moyens financiers pour recruter un Joker médical dans cette période délicate de COVID-19. D'autant plus qu'il a déjà recruté Tavite Veredamu (Joker de Peceli Yato), Jean-Pascal Barraque (joueur supplémentaire) et Rory Jeggings (joueur supplémentaire suite au départ précoce de Jake Mcyntyre).