TOP 14. Pete Samu, l’UBB dans le cœur et l’Australie en ligne de mire

C'est officiel, Pete Samu va quitter la Gironde. Le troisième ligne australien a tout de même un dernier défi avec l'UBB avant de quitter la France.

Il n’a jamais été le plus médiatisé, ni le plus flamboyant. Pourtant, Pete Samu aura été un rouage essentiel de l’UBB version Bru, un joueur de devoir et de tempérament.

À l’aube de tirer sa révérence à Chaban-Delmas, l’international australien repart par la grande porte. Non prolongé, il retournera en Australie la tête haute, avec les Waratahs pour un nouveau défi et, peut-être, un ticket retour pour les Wallabies.

Un cador du championnat

Arrivé en Gironde en 2023 dans un relatif anonymat, Samu s’est vite imposé comme une référence au poste de numéro 8. Percuteur, propre dans les zones de ruck, décisif quand il le faut - il a encore inscrit le premier essai contre Toulouse en demi-finale européenne - il a été de tous les combats, même sur l’aile face à Bayonne quand il a fallu dépanner. En deux saisons il aura disputé 41 matchs pour 11 essais.

Mais l’histoire avec Bordeaux s’arrête là. Faute de prolongation, malgré la volonté du joueur de rester en Europe, Samu rentre au pays. « Dans un monde parfait, j’aurais aimé continuer ici », a-t-il glissé. Il reste les souvenirs, et une fin de saison en apothéose à viser, avec la Champions Cup ce samedi à Cardiff.

Ce retour en Australie n’est pas qu’un choix de cœur. À 33 ans, Samu sent qu’il peut encore peser sur le rugby australien. Lui qui a connu 33 sélections avec les Wallabies compte bien reprendre le fil d’une histoire interrompue. La tournée des Lions britanniques approche, la Coupe du monde 2027 se profile à domicile, et son profil plaît au nouveau sélectionneur Joe Schmidt.

Good to see you again, Pistol Pete 🤝



Pete Samu returns home through 2027 ✍️#Wallabies pic.twitter.com/5ceB9KGX2h May 21, 2025

Sur le terrain, son impact est immédiat. En Champions Cup, il a été aligné lors de chaque match de phase finale. Sa signature avec les Waratahs jusqu’en 2027 est tout sauf un baroud d’honneur.

À Bordeaux, il laissera le souvenir d’un homme fiable, discret mais précieux, qui n’a jamais triché. Et si les Girondins soulèvent le trophée samedi, Pete Samu pourra quitter la France avec un joli palmarès et l’estime d’un public qui a vite appris à l’apprécier.