TOP 14. Pau ou Perpignan en barrage ? Voici les différents scénarios !

Brive étant officiellement relégué en Pro D2, une place en barrage se joue actuellement entre la Section Paloise et l'USAP. Nous vous détaillons chacune des possibilités !

La Section Paloise est en pôle position !

Actuellement, Pau est à la 12e place de Top 14, et jouit d'une avance de 3 unités sur Perpignan, qui est toujours dans la zone rouge. Lors de la prochaine et dernière journée de Top 14, Pau possède l'avantage de recevoir au Hameau, tandis que l'USAP va devoir se déplacer dans l'antre du Castres Olympique. Néanmoins, ces rencontres ont des airs de matchs de phases finales pour ces deux équipes et le lieu du terrain sera moins important qu'à coutumier. De plus, Pau reçoit une équipe du MHR qui a impérativement besoin d'une victoire pour s'assurer une place en Champions Cup l'année prochaine (8e place en Top 14). A contrario, Perpignan se déplace dans le Tarn en sachant que les coéquipiers d'Urdapilleta ont assuré leur maintien à Brive, et n'ont donc plus rien à jouer ! Si nous imaginons un succès des Catalans, et une défaite paloise, ce serait alors Perpignan qui passerait devant au classement général. En effet, ces derniers dominent au nombre de points marqués lors des deux confrontations directes de cette année, sur le score de 63 à 45.

Voici les autres scénarios

Penchons-nous désormais sur les six cas de figure qui pourraient avoir lieu lors de cette 26e journée. Pour Pau, restez concentré, car 4 schémas sont potentiellement envisageables ! Premièrement, si la Section réussit à battre le MHR, tout simplement, le club sera maintenu. Ensuite, si les deux équipes se quittent sur une égalité, cela sera suffisant également. De plus, si Pau s'incline sans le bonus défensif, mais que Perpignan ne parvient pas s'imposer à Pierre-Fabre, la Section sera sauvée. Enfin, en imaginant que les coéquipiers de Zack Henry prennent seulement un point de bonus défensif, l'USAP sera alors obligé de gagner avec le bonus offensif de son côté !

À présent, intéressons-nous à l'avenir de Perpignan, qui n'est presque plus entre ses mains. Vous l'avez donc compris, une simple victoire sur la pelouse de Castres et une défaite de Pau serait la meilleure des solutions. Cependant, si l'USAP créé un exploit dans le Tarn, en battant le CO avec le bonus, et que Pau, n'arrache qu'un bonus défensif, cela fonctionnera aussi. Dans tous les cas, cette dernière journée de Top 14 nous laisse tous dubitatifs, aussi bien pour le maintien que dans la course au Top 6.

