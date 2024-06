TOP 14. Létal dans les grands moments, savez-vous depuis quand le Stade Toulousain n’a plus perdu une finale ?

Si Toulouse s’avance ''très largement favori'' en finale face à l’UBB selon Yannick Bru, c’est que les Rouges et Noirs n’ont plus perdu une finale de Top 14 depuis près de 20 piges…

C’est un adage datant du siècle dernier, qui dit qu’un match de rugby dure 80 minutes et qu’à la fin, c’est le Stade Toulousain qui gagne. Évidemment, personne n’est invincible. On l’a d’ailleurs vu cette année dans le sport voisin du football avec le Bayer Leverkusen, invaincu pendant 51 matchs cette année avant de rater la dernière marche en finale d’Europe League contre l’Atalanta Bergame (3 à 0).



Il n’empêche que dans notre sport ovale chéri, ces dernières saisons, Toulouse fait très fort. On l’a dit et répété ces dernières semaines, les leaders de la phase régulière ont joué (et remporté) leur 11ème demi-finale consécutive face à La Rochelle, vendredi soir.

Une série exceptionnelle, qui montre à quel point les ouailles d'Ugo Mola cartonnent depuis 2019. Jusqu'à être désigné plus belle génération de l'histoire du club aux 22 boucliers de Brennus et 6 coupes d'Europe ?



Une chose est sure : un nouveau titre vendredi en finale du Top 14 alimenterait encore un peu plus le débat. Mais en face, Bordeaux ne se laissera pas faire.

Malgré tout, Yannick Bru l'a dit, les coéquipiers d'Antoine Dupont font figure d'immense favoris. Non pas que leur demi-finale contre La Rochelle fut impressionnante, (une fois n'est pas coutume), mais plutôt que les Stadistes ont une telle expérience des matchs couperets… Tandis que l'UBB, elle, jouera la première finale de Top 14 de son histoire…

Une histoire d'amour avec les finales





D’ailleurs, savez-vous depuis quand le club rouge et noir n’a plus perdu une finale ? Indice : à l’époque, Paul Costes n’avait que 5 ans, quand Louis Bielle-Biarrey ne les avait pas encore fêtés…





Et oui, pour trouver trace d’un titre raté d’un rien, il faut remonter en mai 2008, soit 16 ans en arrière ! C’était en finale de HCUP, face au Munster (16 à 13), la meilleure équipe européenne de la 2ème partie des années 2000.



En Top 14, c’est encore plus lointain puisque Toulouse a remporté ses 6 dernières finales (2008, 2011, 2012, 2019, 2021, 2023) de championnat. La défaite face à Biarritz en 2006 (40 à 13) marquant ainsi l’ultime faux-pas des Stadistes à ce stade de la compétition. A une époque où les Yachvili, Harinordoquy et Traille faisaient face à Clerc, Heymans ou Michalak. Mais 18 ans plus tard, la bande à Penaud et Lucu face à Dupont, Ntamack et toute leur armada ?