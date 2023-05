TOP 14. Inarrêtables, les internationaux toulousains sont déjà en mode phase finale

Le Stade Toulousain a balayé un CA Brive déjà relégué en Pro D2 (54-10). Outre le résultat, les cadres ont montré qu’ils étaient prêts pour le sprint final.

La bande d’Antoine Dupont est en mission Brennus ! L’adversaire, déjà relégué, n’avait plus rien à jouer. Huit essais, 54 points, la rencontre entre le Stade Toulousain et le CA Brive a rapidement pris la tournure d’une répétition générale (score final 54-10). L’enjeu du match pour les rouges et noirs était de conserver la place de leader. C’est chose faite, Toulouse jouera sa demi-finale, à Saint-Sébastien, le 9 juin face au vainqueur du derby francilien : Stade Français-Racing 92.

LE SCORE: Nos Brivistes s'inclinent lourdement face au leader toulousain pour cette dernière journée #STCAB pic.twitter.com/fkMjAkl5h7 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) May 28, 2023

Les internationaux toulousains ont brillé lors de cette ultime journée de Top 14. Emmanuel Meafou, qui a vu Thibault Giroud (directeur de la performance du XV de France) s’interroger sur son poids, a frappé le premier. Inarrêtable à cinq mètres de la ligne, il a comme à son habitude renversé deux joueurs pour aplatir la gonfle en terre promise dès la 5ᵉ minute de jeu. L’essai sera refusé pour un hors-jeu au début de l’action, il marquera finalement dans un tout autre registre. Bien servi dans l’intervalle par Antoine Dupont, le colosse toulousain accélère et termine sa course dans l’en-but au bout d’un slalom de 35 mètres dans la défense briviste (22'). À la 43ᵉ minute, il traverse à nouveau la défense briviste à grandes enjambées avant de servir Dupont qui marque en coin.

Dupont Royal / Chocobares enfin décisif

Quatre passes décisives, deux essais ! Le capitaine du XV de France a réalisé une performance XXL face à Brive. Parfait dans l’animation, il a su mettre ses coéquipiers dans les bons intervalles. Il a également réalisé deux “classique Dupont” en se portant au soutien de ses coéquipiers pour finir les actions. Un Stade Toulousain porté par un meneur à un tel niveau risque d’être bien compliqué à stopper.

Personne ne remet en cause son talent et ses qualités, pourtant depuis son arrivée, les supporters toulousains restent sur leur faim avec Santiago Chocobares. Trop peu déterminant pour son équipe, freiné par les pépins physiques, il ne parvient pas à s’imposer au centre de l’attaque toulousaine. La blessure de Pierre-Louis Barassi en Champions Cup face au Leinster, lui offre une chance de performer lors des phases finales de Top 14. Titularisé pour la cinquième fois consécutives en championnat, Chocobares prend de l’épaisseur dans le jeu toulousain. Face à Brive, il a fait parler sa puissance à deux reprises (11' et 17') pour lancer le festival d’essai toulousain. Il a également asséné quelques tampons en défense. Une façon de montrer à son manager, Ugo Mola, qu’il doit être le titulaire au centre pour les phases finales malgré le retour de l’expérimenté Sofiane Guitoune. Thomas Ramos, auteur du dernier essai et d’un solide 7/ 8 face aux perches, a aussi fait un match plein.