TOP 14. ''La beauté du jeu, on s'en fout'' : l'aveu fort de Carbonel sur la crise parisienne

De Montpellier à Paris, Louis Carbonel retrouve un nouveau club en crise. Le demi d'ouverture raconte comment il s'adapte à cette situation, sur le terrain comme en dehors.

Louis Carbonel était censé être l’homme du renouveau parisien. Mais après une première moitié de saison compliquée, le demi d’ouverture se retrouve une nouvelle fois en difficulté, comme à Montpellier.

Dans une équipe en plein doute, il peine à imposer son jeu et assume la pression qui pèse sur ses épaules. Il sait que son poste le place souvent sous le feu des projecteurs (et des critiques qui vont avec). Le minot de Toulon revient sur cette saison galère dans les colonnes de Rugbyrama.

TOP 14. L'UBB perd un autre guerrier essentiel de son pack au pire moment

Une saison galère

Louis Carbonel avait quitté Montpellier pour repartir de l’avant, pour retrouver son insouciance et sa créativité avec un projet de jeu taillé pour lui. Mais au Stade Français, le constat est brutal : le club est 13e, et l’international tricolore peine à trouver son rythme. « Il faut connaître les joueurs, les nouveaux lancements de jeu… Tout ça met du temps, et aujourd’hui, on n’a plus le temps. On est pressés, parce qu’il faut des résultats. »

Un air de déjà-vu. À Montpellier, son arrivée devait marquer une transition vers un rugby plus ambitieux. Mais le MHR, champion en titre, n’avait jamais trouvé son équilibre. Cette saison, bis repetita avec un Stade Français en grande difficulté après une saison conclue dans le top 2. Résultat : des doutes, des critiques et un joueur sous pression. « Quand tu es demi d’ouverture et buteur, tu endosses la responsabilité des échecs. »

TRANSFERT. TOP 14. Toulon muscle son attaque avec un dynamiteur venu d'Italie

« Il faut revoir la copie »

Pour faire face à ces difficultés, Carbonel a revu son approche mentale. « Après le match de Toulon, j’ai vu une psychologue et un préparateur mental. Ça m’aide à surmonter mes échecs plus facilement ».

Un électrochoc nécessaire alors que le Stade Français a dû revoir ses ambitions à la baisse. Fini le jeu séduisant, place au pragmatisme : « Forcément, quand tu es dans la difficulté, il faut revoir la copie. On va se baser sur la conquête, la défense et le jeu au pied. La beauté du jeu, on s’en fout. Ce qui compte, c’est ramener des points. »

Une philosophie qui tranche avec l’identité du joueur. Carbonel aime l’attaque, l’initiative. Mais aujourd’hui, il doit s’adapter. Et surtout, prouver qu’il peut être le leader dont Paris a besoin. « Je suis obligé de parler, de m’imposer, que ce soit par la voix ou sur le terrain. » Parce que le Stade Français n’a plus le choix : c’est le maintien ou la descente. Et Carbonel, lui, doit montrer qu’il peut retrouver son niveau affiché au RCT.