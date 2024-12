RUGBY. Top 14. Le Stade Rochelais, plus 'problèmatique' que le Leinster ? Méfiance à Clermont

À quelques jours du choc face à La Rochelle, Julien Laïrle et Barnabé Massa se projettent sur ce match capital pour la suite de la saison de Clermont.

Après deux matchs en Champions Cup, l’ASM Clermont revient aux affaires du Top 14 ce samedi (14h30) avec un déplacement à La Rochelle. Une confrontation sous haute tension pour Christophe Urios et ses joueurs, qui affrontent une équipe rochelaise bien plus consistante qu’en début de saison. Pour La Montagne, Julien Laïrle, entraîneur des avants de l’ASM, et le jeune talonneur Barnabé Massa ont partagé leurs attentes pour ce duel musclé.

La Rochelle : une puissance retrouvée

La saison rochelaise a pris un tournant avec le retour de plusieurs blessés, rendant l’équipe encore plus redoutable. Julien Laïrle ne cache pas son respect pour l’adversaire : « La Rochelle est une équipe assez frontale. Ils jouent sur leurs atouts forts, qui sont des mecs physiques, capables de porter les ballons. Ils sont dominants dans les cohésions. »

La puissance des avants rochelais sera un défi de taille : « Ils ont une conquête très performante, à l’image des mauls et de la mêlée. Je trouve un paquet d’avants qui est redevenu homogène par rapport à leur début de saison. »

Et ce n’est pas tout. Selon Laïrle, le danger ne vient pas uniquement du pack : « C’est une équipe brutale par ses avants et imaginative par ses trois-quarts. Défensivement, ils nous poseront plus de problèmes que ce qu’a été capable de faire le Leinster ce week-end. »

Barnabé Massa : "Un gros combat nous attend"

Le jeune talonneur clermontois Barnabé Massa, arrivé de Grenoble, anticipe un affrontement féroce dans les phases de conquête : « C’est une équipe vraiment très dense. On sait que le jeu de devant va être primordial. »

L’ASM, bien consciente des défis, s’apprête à répondre coup pour coup : « On s’attend à un gros combat, que ce soit sur le secteur de la mêlée ou même sur les mauls. »

Un choc déterminant pour la suite

Pour Clermont, ce déplacement est une bonne occasion de montrer qu'il faudra compter sur eux pour la qualification en phases finales. Mais à La Rochelle, les avants maritimes n’ont pas l’intention de laisser les visiteurs imposer leur rythme.