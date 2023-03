TOP 14. FLASHBACK. Le jour où Brive avait terrassé l'ASM au Marcel-Michelin !

Ce week-end, Brive va affronter Clermont, hors de ses bases, avec en tête un succès qui pourrait relancer cette fin de saison. En 2017, le CAB était parvenu à s'imposer, dans des conditions similaires.

Un exploit en terre auvergnate

Qu'ils sont rares les succès de Brive, dans l'antre du Marcel-Michelin ! En effet, les noirs et blancs n'ont gagné qu'une seule fois en Top 14 chez leurs homologues auvergnats, preuve de la suprématie des Jaunards dans ce derby. Cependant, les coéquipiers de Saïd Hirèche vont tout de même tenter un coup, ce week-end, face à une équipe affaiblie par les blessures et suspensions de bon nombre de ses cadres. Pour cela, les hommes de Patrice Collazo vont tenter de se remémorer la victoire datant de 2017, et de la victoire 21-26 des Brivistes. Ce jour-là, c'était la 23 ème journée de Top 14, et Clermont apparaissait dans le haut de tableau du championnat. Ces derniers avaient fini à la deuxième place du classement général à l'issue de la phase principale, et avaient même décroché le bouclier de Brennus face à Toulon ! Pour les Coujous, la saison avait également été une réussite, car les coéquipiers de Gaetan Germain avaient réussi à finir à la 8 ème place, bien loin des résultats obtenus cette saison. Lors de cette saison 2016-2017, l'ASM n'avait perdu que deux fois à domicile, face à Montpellier et à Brive. De plus, après une déculottée à l'aller, 16-40, Brive était loin d'être le favori, mais a déjoué tous les pronostics pour remporter la partie !

Le résumé du match

Après une qualification pour les demi-finales de la Champions Cup, l'effectif clermontois retrouvait le Top 14, avec beaucoup de changements dans son XV de départ ! En effet, Franck Azema avait fait le choix d'aligner aucun titulaire du quart de finale, pour démarrer le match face à Brive, ce qui n'était pas pour déplaire aux Coujous. De ce fait, en manque de repères défensifs, les Clermontois ont vite pris un essai, et avaient montré des lacunes dans l'organisation du jeu. Cependant, la patte de Fernandez et un essai de Scott Spedding, ancien Cabiste, avait permis aux Auvergnats de prendre le score à la mi-temps. Toutefois, c'est au retour des vestiaires que l'ASM va payer les frais de son indiscipline et de son manque de rigueur défensive, avec deux essais coup sur coup, par le biais de Mathieu Ugalde et de Benjamin Lapeyre. Impuissant en attaque durant la majeure partie de la seconde période, les Clermontois ne sont parvenus à trouver la faille qu'à la 77 ème minute, grâce à Morgan Parra qui était rentré en jeu pour remettre de l'ordre dans la maison jaune et bleu. Insuffisant pour revenir au score, Clermont avait tout de même pris un point de bonus défensif. Pour Brive, ce succès à l'extérieur était source de motivation pour une potentielle qualification, qui leur avait échappé de 4 points en fin de saison. Ce week-end, le CAB aura tout intérêt à envoyer du jeu face à Clermont, qui devrait être dans la même position qu'en 2017, avec beaucoup d'absents et sans repères concrets.