TOP 14. Entre départs, flops et instabilité : le Stade Français perd (encore) des éléments clés

La saison du Stade Français vire à la catastrophe. Alors que l’équipe lutte pour son maintien, le club enchaîne les départs dans le staff et laisse filer l’un de ses paris les plus excitants.

Entre turbulences internes et résultats en dents de scie, le Stade Français traverse une période chaotique. Douzièmes du Top 14 après 20 journées, les Parisiens ne parviennent pas à stabiliser un projet pourtant ambitieux sur le papier. En coulisses, les secousses sont aussi nombreuses que sur le terrain. Et elles ne semblent pas prêtes de s’arrêter.

Costa Storti, un gâchis parisien

Recruté après une saison tonitruante à Béziers (21 essais en 19 matchs), Raffaele Costa Storti devait incarner une forme de fraîcheur offensive dans la capitale. Au final, c’est un échec complet. Trois petites apparitions, une cascade de pépins physiques et un rôle inexistant dans la rotation. Le Portugais quitte le club à peine un an après son arrivée, direction Grenoble, où il tentera de se relancer.

Pour Paris, c’est un revers : celui d’un club incapable d’intégrer un jeune talent explosif dans un système peu lisible.

Costella, clap de fin

Autre départ, autre ambiance. Le directeur de la performance Ange-François Costella ne finira pas la saison. Annoncé à Clermont, il quitte le navire avant même la dernière ligne droite. Arrivé en 2023, il n’avait déjà plus la main sur la préparation physique depuis l’été. Un désengagement progressif qui se termine sans fracas, mais qui illustre bien le climat d’incertitude qui règne dans les bureaux de Jean-Bouin.

Ce départ s’ajoute à une longue liste : Karim Ghezal (manager) poussé dehors en septembre, Laurent Labit (directeur du rugby) ensuite. Même Paul Gustard, actuel chef de file du staff, avait formulé le souhait de partir à Leicester.

Un club sans repères

Sur le terrain, les résultats n’invitent pas à l’optimisme. Battus sèchement à Bayonne, défaits à Clermont et poussifs contre Vannes, les Soldats Roses n’ont plus que trois points d’avance sur la zone rouge. Et ce dimanche, c’est Toulouse qui débarque à Jean-Bouin. Autant dire que la pression est maximale.

Sans projet clair ni stabilité, le Stade Français est en plein doute. Le club a les moyens, les infrastructures et le potentiel pour viser plus haut. Mais pour l’instant, tout cela reste bloqué par un manque de cohérence et de continuité. À Paris, la reconstruction reste une promesse.