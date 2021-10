Top 14 COMPOSITIONS. Belleau en 10 à Toulon, première titularisation pour Cubelli au BO

Ce samedi sous les coups de 15 heures, Toulon (13ème) reçoit Biarritz (12ème) dans un choc du bas de classement qui sent la poudre. Découvrez les compositions des deux équipes.

C'est un vrai match de la peur que vont disputer les Toulonnais ce samedi dans leur antre de Mayol. Opposés à des Biarrots qui n'auront rien à perdre et qui sortent d'une prestation aboutie face à Brive (37-9), les coéquipiers de Facundo Isa n'auront pas le droit à l'erreur. Le RCT, treizième et dos au mur a vécu une semaine agitée, avec le départ de son entraîneur Patrice Collazo, remplacé par Franck Azéma.

Top 14. Patrice Collazo et le RCT, itinéraire d'un rendez-vous manquéJames Coughlan, qui assurera l'intérim lors de cette rencontre, n'a pas décidé de tout chambouler. Anthony Belleau restera l'ouvreur titulaire, tandis qu'Aymeric Luc ancien bayonnais, retrouvera les Biarrots puisqu'il débutera à l'arrière. Facundo Isa portera le numéro 8 alors que Leone Nakarawa sera titularisé dans la cage. Anthony Étrillard effectue son retour à la compétition.

Toulon 1 Fresia 2 Étrillard 3 Gigashvili 4 Nakarawa 5 Roux 6 Rebbadj (cap) 8 Isa 7 Timani 9 Blanc 10 Belleau 11 Wainiqolo 12 Paia'aua 13 Hériteau 14 Cordin 15 Luc 16 Sosene-Feagai 17 Devaux 18 Warion 19 Du Preez



20 Ory 21 Carbonel 22 Danglot 23 Brookes

Côté Biarrot, on ne galvaudera pas ce déplacement sur la Rade, bien au contraire. Le staff basque compte bien réaliser un coup face à un Toulon convalescent, et alignera une équipe compétitive. Titulaire au talonnage, Bastien Soury retrouvera ses anciens partenaires tout comme Steffon Armitage, positionné en numéro huit. L'Argentin Tomás Cubelli fêtera sa première apparition dans le XV de départ et formera la charnière avec Ilian Perraux. La paire de centre sera composée de Francis Saili et Tevita Kuridrani, alors que Darly Domvo est de nouveau aligné à l'aile.