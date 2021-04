Top 14. Ces joueurs emblématiques du Stade Français qui ont aussi représenté le Racing 92

Gaël Fickou rejoindra le Racing 92 lors du prochain exercice. Avant lui, plusieurs joueurs bien connus de notre championnat avaient franchi le pas.

C'est désormais acté, Gaël Fickou, 3/4 centre du XV de France et du Stade Français rejoindra à compter de la saison prochaine le Racing 92. Ce dernier pourrait être rejoint par le deuxième ligne argentin des soldats roses Marcos Kremer, qui selon les informations de Rugbyrama a rencontré les dirigeants du club banlieusard. Mais un transfert du Puma semble presque impossible, ce dernier étant sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de la capitale. Mais sait-on jamais. Les dirigeants parisiens ont d'ailleurs fait savoir que s'il devait y avoir des négociations, ce serait pour réévaluer le salaire du joueur à la hauteur de ses performances sur le rectangle vert, lui devenu un élément incontournable dans les travées de Jean Bouin.

Top 14. TRANSFERTS. Gaël Fickou file au Racing pour un contrat en béton !Cependant, ces départs chez le voisin francilien et rival ne sont pourtant pas rares. Car malgré cette inimitié entre les deux clubs phares d'Île-de-France, pléthore de joueurs ont délaissé la tunique rose pour celle blanche et bleu ciel, avant parfois de revenir. On pense notamment à Agustin Pichot qui avait quitté le Stade Français pour le Racing 92 alors en Pro D2 avant de terminer sa carrière au sein du club de la capitale. Ou à David Auradou qui avait suivi le même trajet que son compère argentin. Une saison au Racing à Colombes après onze ans de bons et loyaux services sous les couleurs du Stade Français, avant une fin de carrière dans son club de coeur. Intéressons-nous donc de plus près à ces joueurs qui rayonnaient à Jean Bouin, avant de déménager chez le voisin. Nous prendrons en compte seulement la période où le Racing est remonté dans l'élite, soit lors de l'exercice 2009-2010 jusqu'à aujourd'hui.