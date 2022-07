TOP 14. Castres. ‘‘Ça a chamboulé notre dispositif’’ : Dumora parle de sa finale à l'ouverture

Une semaine après la finale perdue face à Montpellier, Julien Dumora est revenu sur cette défaite en finale de Top 14.

C’était le vendredi 24 juin. Ce jour-là, Montpellier devient champion pour la première fois de son histoire. Pour l’éternité, le MHR se propulsait sur le sommet de l’ovalie française en prenant le dessus sur le malheureux Castres Olympique. Malheureux, oui, car le CO a semblé dépassé du début à la fin dans cette rencontre. Au Stade-de-France, les Tarnais ont encaissé essais sur essais pour être menés rapidement menés 17 à 0. Le coup de grâce ? La sortie sur blessure de Benjamin Urdapilleta à la 13ème minute de jeu. Selon des propos rapportés par Actu Rugby, Pierre-Henry Broncan déclarait d’ailleurs ceci après la finale au sujet de ce fait de jeu : “Bien sûr que cette sortie nous a désorganisés. Urda est notre meneur de jeu, un joueur très important chez nous notamment aux tirs au but. On le voit, Julien a malheureusement raté une pénalité dans les cordes, puis une pénaltouche en première mi-temps.” TOP 14. ‘‘Ça fait trop, beaucoup trop’’ : Babillot décanille la performance de Castres sans concessionComme évoqué par le coach castrais, c’est Julien Dumora qui a dû enfiler la queue de pie de chef d’orchestre sur le pré de Saint-Denis. Une responsabilité qu’il évoque dans un entretien publié ce vendredi 1 juillet pour La République des Pyrénées. Une semaine après la douloureuse désillusion, l’arrière déclare : “En un changement, finalement, il y en a eu trois. Je bascule en 10, Palis en 15, Zeghdar à l’aile. Ça a chamboulé notre dispositif. Cela faisait un petit moment que je n’avais pas joué à l’ouverture. Des changements qui n’arrivent pas du tout au bon moment. À 17-0 en plus, on a pris un petit coup derrière la tête.”