Top 14 - Biarritz et l'Argentine perdent (déjà) Tomas Cubelli pour plusieurs semaines !

Coup dur pour l'Argentine qui perd son demi de mêlée titulaire Tomas Cubelli, blessé à la main et forfait pour le Rugby Championship.

Le BO ne s'attendait de toute façon pas à voir de si tôt l'une de ses recrues phares de l'intersaison, Tomas Cubelli. Le demi de mêlée aux 76 sélections devait en effet disputer le Rugby Championship avec l'Argentine avant de débarquer sur la Côte Basque. Mais il n'en sera finalement rien puisque la fédération argentine nous informe que l'ancien joueur de la Western Force s'est blessé à la main. Une lésion qui devrait nécessiter une intervention chirurgicale et voilà que le 2ème demi de mêlée le plus capé de l'histoire des Pumas manquera non seulement le Four Nations, mais également le début de saison avec son club. La tuile...

