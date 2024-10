TOP 14. Après le Stade Toulousain, l'UBB peut-elle faire un gros au coup face au Stade Rochelais ?

La Rochelle invaincue à Deflandre depuis un an : l’UBB peut-elle relever ce défi colossal et renverser la tendance dans ce duel crucial du Top 14 ?

Choc à Deflandre ce dimanche soir en clôture de la 7e journée de Top 14. Le leader bordelais défie le troisième sur sa pelouse. Une affiche aux airs de phases finales comme l'avait été celle entre le Stade Toulousain et l'UBB. Peut-on s'attendre à un résultat similaire, à savoir un succès des visiteurs face aux Maritimes ?

On serait tenté de dire non. Et ce, même si la vérité du terrain n'est parfois pas celle des médias. Néanmoins, le contexte de ce match est bien différent de celui qui avait vu les hommes de Bru dominer ceux de Mola. En premier lieu parce que les Girondins étaient remontés comme des coucous à l'idée de prendre leur revanche face aux rouge et noir.

Des Rochelais revanchards

Et quoi de mieux que d'infliger sa première défaite à domicile à Toulouse depuis 2022 pour refermer en partie la cicatrice laissée par la finale à sens unique. Une motivation supplémentaire qui pourrait manquer au moment de défier les protégés de Ronan O'Gara. Lesquels sont aussi dans un "mindset" bien différent des Toulousains. Eux qui restent sur une défaite face à Bayonne à Saint-Sébastien. Le genre de revers qui ne plait pas du tout au coach irlandais.

Tu perds la crédibilité, le respect", avait-il lancé au sortir de la rencontre. On ose imaginer le discours du technicien irlandais cette semaine. Les "Fucking" ont dû fuser. Certains éléments en ont sans doute pris pour leur grade. Tandis que d'autres voudront montrer leur vrai visage. Les Bordelais savent à quoi s'attendre. Et ça pourrait piquer face à une formation invaincue à domicile cette saison mais surtout depuis près d'un an.

Le dernier revers face aux supporters rochelais remontent en effet au 29 octobre 2023 lors de la venue de Castres (24-27). Par la suite, les Maritimes ont plusieurs fois eu chaud aux miches. Comme lors de la réception de Bayonne deux journées (18-15) après celle du CO. Ou encore la semaine suivante face à Bordeaux (25-21) après avoir été menés 21 à 8. Mais Alldritt et ses coéquipiers ont tenu la barre pour s'inviter en demies.

Le leader bordelais veut le rester

Il faudra encore résister aux assauts des visiteurs pour se hisser dans le dernier carré. Néanmoins, rien ne dit que battre l'UBB sera aisé. Les Bordelais n'ont plus gagné depuis 2022 (8-12). Mais ils avaient posé des problèmes aux locaux l'an passé avec une composition solide. C'était d'ailleurs la première victoire girondine en terre rochelaise depuis... 2014 ! L'UBB n'avait pas fait le voyage à vide en alignant ses Tricolores. Bordeaux menait même 9 à 8 aux citrons. Penaud et Depoortere avaient marqué dans le second acte.

Si le centre est blessé et forfait, on peut imaginer que Bru alignera une équipe compétitive en ajustant la rotation. Une chose est sûre, une simple victoire ne permettra pas au Stade Rochelais de prendre la première place à l'UBB. Car cinq longueurs séparent les deux formations. Tandis que le Stade Toulousain, 2e, est en embuscade.