TOP 14. Après avoir ronronné, Clermont veut rugir : ''Ceux qui voulaient repartir au combat sont restés. Les autres…''

Christophe Urios livre un bilan lucide sur l’évolution de l’ASM. Entre défis, travail et ambition, le coach auvergnat détaille ses plans pour redorer le blason clermontois.

Alors que l'ASM s’apprête à défier le Stade Rochelais dans un choc attendu du Top 14, Christophe Urios, l'entraîneur des Jaunards, s’est livré sans détour sur l’évolution du club pour Sud Ouest. Entre lucidité et ambition, il dresse un constat réaliste des défis auxquels fait face l’ASM, tout en affirmant sa détermination à remettre le club au sommet.

Clermont en quête de renouveau : "Ce club va regagner"

Depuis son arrivée en Auvergne, Christophe Urios a pris la pleine mesure de la tâche à accomplir : "Le constat est objectif, et ça durait depuis 2017", affirme-t-il. L’ASM, longtemps dominant en France et en Europe, s’était endormie sur ses lauriers. La perte d’un statut d’élite, doublée par la montée en puissance de clubs comme Bordeaux ou La Rochelle, a laissé des séquelles : "Si on change les entraîneurs, c’est qu’il y a des raisons."

Avec son franc-parler habituel, Urios a tenu à rappeler que la reconstruction ne se ferait pas sans heurts. Des décisions fortes ont été prises, parfois au détriment de certains joueurs : "Ceux qui voulaient repartir au combat sont restés. Les autres… il fallait changer."

Rebâtir des fondations solides

La saison dernière, conclue à une décevante 8e place, a servi de base pour restructurer le club. Urios insiste sur l'importance d'avoir repris les choses en main : "On a remis de l’ordre et du sens, on s’est retroussé les manches." Analyse approfondie du jeu, préparation optimisée des matchs, accompagnement des leaders : le coach a réformé en profondeur le fonctionnement de l’équipe.

Ces efforts commencent à porter leurs fruits, comme en témoigne une première partie de saison encourageante. "On est mieux sur les bases, on a gagné à l’extérieur, ce qui nous permet d’enchaîner", se réjouit-il.

Un défi de taille face au Stade Rochelais

Samedi, Clermont affrontera un Stade Rochelais en pleine confiance. Les Maritimes, doubles vainqueurs en Champions Cup, représentent un test grandeur nature pour mesurer la progression des Auvergnats. "Les équipes qui sont devant nous ne nous attendent pas", prévient Urios, conscient du chemin restant à parcourir pour rivaliser avec les meilleurs.

Le coach sait que l’écart se comblera par un travail sans relâche : "Il va falloir bosser deux fois plus et deux fois mieux qu’eux pour les rattraper." Au-delà des résultats immédiats, Christophe Urios met l’accent sur la transformation globale du club : "Depuis un an, le club bouge à nouveau, aussi bien dans la partie business que sur le sportif." S’il reconnaît que les contraintes financières du salary cap limitent les marges de manœuvre, Urios reste confiant dans la capacité de l’ASM à retrouver le très haut niveau grâce à un collectif fort et une institution solide.

Objectif 2027 : une vision à long terme

Prolongé jusqu’en 2027, Christophe Urios ne cache pas ses ambitions à long terme : "On crée les bases qui feront regagner l’ASM dans les années à venir." Il sait toutefois que la patience sera de mise : "Ça prendra du temps, mais ce club va regagner." En attendant, il appelle ses joueurs à rester concentrés et à donner le meilleur d’eux-mêmes face à une équipe rochelaise redoutable. Une victoire à Marcel-Deflandre serait un signal fort pour confirmer que Clermont est bien de retour sur le chemin de l’élite.

L'ASM se remet en ordre de marche. Avec Urios à sa tête et un groupe en pleine transformation, le club auvergnat semble prêt à redevenir un concurrent sérieux pour les sommets du rugby français. Samedi, les Jaunards ont une nouvelle occasion de prouver qu’ils avancent dans la bonne direction.