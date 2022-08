TOP 14. À Toulouse, Montpellier... Les nouvelles ''French Connection'' des clubs français

Cette saison, la tendance qui veut que les clubs aient cherché à recruter plus français, mais surtout plus "connecté", est frappante. Voici quelques exemples.

Mettons tout de suite les pieds dans le plat : n'ayez crainte et ne mettons pas le feu à la poudre, cet article n'évoquera aucunement l'une des plus grandes filières trafiquantes à l'échelle internationale que la France ait connue. Non, celui-ci se concentrera plutôt les fameuses "connexions" que cherchent de plus en plus à recréer en club les staffs de Top 14. Histoire de faciliter les automatismes, d'amener du liant et surtout de reconstituer ce qui fonctionnait déjà ailleurs, ou par le passé. En clair, réunir des joueurs qui se connaissent bien, à des postes clés. « On voulait recréer ces connexions fortes entre les joueurs pour renforcer encore le groupe", lançait Philippe St-André au Midi Olympique au sujet du recrutement du MHR. De qui parlait l'homme fort des Cistes ? En l'occurrence de la triplette Coly - Carbonel - Vincent, qui viendra donner un nouvel axe 9 - 10 - 12 fort à Montpellier. Mais aussi des repères commun et un langage rugby commun, avec des garçons qui se connaissent très bien, puisque champions du monde U20 ensemble en 2019, par exemple.

