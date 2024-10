RUGBY. TOP 14. Relégable, départ de Ghezal : déjà la crise au Stade Français ?

Le Stade Français réalise un début de saison cauchemardesque, autant sur le terrain qu’en tribune. Triste 13ᵉ du championnat, Paris s’enfonce déjà dans la crise.

En 2023/2024, on avait quitté le Stade Français aux portes de la qualification en finale après une saison terminée à la deuxième place du classement. Cette saison, on le retrouve à la peine avec trois défaites en quatre matchs et 121 points encaissés.

La meilleure défense du championnat il y a quelques mois est devenue un gruyère. Les certitudes sur lesquelles le staff pouvait construire se sont envolées et c’est tout un groupe qui doute en ce début de saison. Balayés à Bordeaux, passés tout près d’une remontada de Vannes à domicile, surpris par Toulon la semaine suivante… Les soldats roses ne trouvent pas la solution et enchainent les mauvaises performances.

Départ de Karim Ghezal

Après ce début de saison, un fusible a sauté et il s’agit de Karim Ghezal. L’entraineur en chef a été écarté par sa direction lundi. Plusieurs joueurs se plaignaient du comportement du coach depuis quelques mois et son management était très décrié dans le groupe.

En interne, le staff s’était réorganisé et Laurent Labit s’est rapproché du terrain, notamment de l’animation offensive. En ce sens, Karim Ghezal n’avait plus la responsabilité des compositions d’équipe depuis le début de saison.

Paul Gustard prend du galon

Dans ce climat délétère, un homme se mettait régulièrement en retrait afin d’éviter les tensions : Paul Gustard entraineur de la défense. Dragué par le XV de la Rose, il pourrait devenir entraineur en chef dans les prochains jours et incarner un nouveau Stade Français.

L’Anglais a une bonne cote de popularité auprès des joueurs et peut donc profiter du soutien du vestiaire. Il est également reconnu pour avoir amené la défense du Stade Français à un niveau supérieur ces dernières années.

La crise couve et il faut réagir vite à Paris, sous peine de laisser les concurrents s’éloigner. La réponse est peut-être de s’appuyer sur ce qui a fait le succès de cette équipe par le passé : une défense de fer et une conquête performante. Et qui d’autre est mieux placé que Paul Gustard pour revenir aux fondamentaux ?