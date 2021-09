TACTIQUE. Comment les équipes arrivent à s'en sortir avec un carton rouge ?

Si autrefois, prendre un carton rouge en début de match enterrait tout espoir de victoire, il semblerait que cette tendance ne soit plus d'actualité.

Ce week-end, le Stade Français a réussi à remporter sa première victoire de la saison face à Castres, et ce, malgré un carton rouge reçu par Alo-Emile dès les premières minutes du match. Un exploit plein de courage, mais qui est loin d'être isolé, surtout ces dernières saisons. Très récemment, Pau avait également réussi à battre Lyon, alors que les Palois ont évolué en infériorité numérique durant une bonne heure. Des performances incroyables, qui, même si elles ne sont pas monnaie courante, se multiplient tout de même de plus en plus. Comment cela se fait-il? Quels sont les facteurs qui permettent à des formations de s'imposer malgré un carton rouge? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre, à travers plusieurs points.

Des équipes qui y croient de plus en plus

Lorsqu'une équipe écope d'un carton rouge, deux solutions s'offrent alors à elle : soit, plombés par cette décision, les joueurs baissent inconsciemment les bras et se font submerger par leurs adversaires, soit ils se remobilisent pour tenter de créer un exploit retentissant. Et ces dernières saisons, on assiste bien plus à la deuxième option. Attention, nous ne disons pas que chaque équipe qui prend un carton rouge renverse la vapeur pour remporter le match : certaines écuries prennent l'eau de toute part, n'arrivant pas à trouver les solutions, ce qui "tue" la rencontre. Mais l'exemple de la finale 2016 entre le Racing et Toulon, ou encore celui du quart de finale entre le Racing et Toulouse en Coupe d'Europe nous prouvent qu'il est tout à fait possible de remporter un match en infériorité numérique. Des performances qui inspirent les autres équipes, qui se disent que cela est loin d'être impossible. On assiste alors à une remobilisation des 14 joueurs sur la pelouse, et bien souvent, à une décontraction de leurs adversaires, ce qui les laissent revenir dans le match. Une motivation, qui se fait d'autant plus ressentir à domicile : poussés par le public, les joueurs se sentent poussés des ailes, ce qui les inhibe de tout doute.

Une meilleure préparation

Avec les nouvelles directives mises en place afin de protéger les joueurs, nous assistons à de plus en plus de cartons rouges. Des actions, autrefois anodines, sont désormais lourdement sanctionnées. Il faut donc vivre avec son temps, et les différents staffs commencent à préparer au mieux cette possibilité. Les clubs peuvent tout d'abord faire appel à un préparateur mental : en effet, ces derniers sont déjà très utilisés, et leur apport pour ce genre de situations peut être très bénéfique. Car l'une des principales difficultés lorsque l'on se retrouve à 14, c'est de pouvoir se réorganiser rapidement, malgré le coup dur mental que représente cette sanction : une problématique que peuvent résoudre ces préparateurs.

Mais les équipes ne travaillent pas seulement l'aspect mental : certaines d'entre elles préparent également des entraînements à 14 contre 15, ainsi que des plans de jeu en cas de carton, pour se préparer au mieux à une potentielle mésaventure. C'est notamment le cas des All-Blacks, qui utilisent ce genre de procédé depuis quelques années maintenant. Mais ils ne sont pas les seuls : Castres s'était d'ailleurs plusieurs fois préparé à cette situation, notamment en 2018. Un choix juste puisque ces derniers avaient écopé d'un carton rouge en barrage face à Toulouse, peu après l'heure de jeu. Des préparations payantes, puisqu'il est indéniable que les équipes d'aujourd'hui sont de moins en moins déséquilibrées.

De là à ne plus craindre tant que ça cette sanction ? Rien n'est moins sûr, car même si le taux de victoire augmente, nombreuses sont les équipes qui perdent à cause d'un carton rouge, notamment sur des fins de matchs où tous les efforts consentis se font ressentir. Le dernier exemple en date est celui du Stade Rochelais, lors de la finale de la dernière Coupe d'Europe face au Stade Toulousain.