Super Rugby. BOOM ! Voilà ce qui arrive quand un ailier vient s'empaler sur la 2ème ligne adverse

Un jeune ailier des Waratahs a eu l'idée de venir péter plein pot ses adversaires directs. Manque de bol, c'était la 2ème ligne de la Force qui l'attendait...

Avez-vous déjà vu une mouche s'empaler contre une fenêtre ? Si oui, la vidéo qui suit va vous rappeler quelque chose... La semaine passée, lors de la rencontre de Super Rugby AU entre la Western Force et les Waratahs, ces derniers ont en effet eu l'idée de tenter la célèbre "croisée puis passe laser pour un joueur intérieur qui arrive lancé" sur une inversion préparée. Une combinaison initiée jadis par l'Irlande, et qui a porté de nombreuses fois ses fruits aux 4 coins de la planète depuis. Sauf que cette fois, hasard ou non, la défense de la Force n'a pas vraiment été prise de court et le pauvre ailier James Ramm (22 ans, 1m87 pour 90kg) est allé s'empaler tout droit sur la deuxième ligne adverse et ses 2m01 pour 120kg de moyenne... OUTCH !

Une deuxième ligne qui doit vous dire quelque chose, puisque le numéro 4 se nomme Jeremy Thrush, 36 ans et 12 sélections chez les All Blacks, quand le second n'est autre que l'ancien clermontois Sitaleki Timani (34 ans, 126 matchs de Top 14), fraîchement retourné en Australie. Des vieux briscards qui ont notamment aidé la franchise de Perth à battre celle de Sydney (31 à 30), et à grimper à la 3ème place du classement du Super Rugby Australia, à l'heure d'écrire ces lignes.