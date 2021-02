[STATISTIQUES] Top 14. Clermont/Lyon, match à enjeux entre deux équipes indisciplinées

Ce vendredi soir en match en retard de la 9e journée de Top 14, Lyon se déplace à Clermont. Une victoire au Michelin est envisageable pour les Lyonnais.

Cette saison, Clermont et Lyon ont soufflé le chaud et le froid en Top 14. Clermontois comme Lyonnais ont réalisé de belles performances à l'extérieur mais ont aussi concédé de précieux points à la maison. C'est donc en toute logique que ces deux formations se retrouvent en milieu de classement à se battre pour une place dans les six. A l'orée de cette 15e journée de championnat, c'est l'ASM qui est pour le moment qualifié. Mais le LOU n'est que deux longueurs derrière. Les deux équipes totalisent le même nombre de victoires mais Clermont a engrangé deux bonus de plus sur un total de sept dont quatre à la maison. Cependant, ils ont loin d'être impériaux au Michelin. Avant de passer presque 60 unités aux Castrais, ils restaient en effet sur plusieurs revers sur leurs terres et n'avaient plus gagné à domicile depuis octobre. Tour à tour, Montpellier, le Racing 92 et l'UBB sont venus s'y imposer. Plongeant les Auvergnats n'ont pas dans le doute mais dans une certaine colère. Clermont - Lopez agacé : ''Ça fait c****, ça commence à casser les c********''Pourtant, l'ASM est une équipe qui marque énormément de points dans son antre (35,88) à raison de 3,75 en moyenne sur 8 matchs joués. Seul le Stade Toulousain, leader du championnat, fait mieux. Le problème, c'est la défense. Clermont encaisse trop d'essais (2,63) et au final de points. Le score moyen au Michelin est de 36 à 25 selon Les Stats de Phil. 25 points laissés aux adversaires, c'est trop pour espérer occuper une meilleure place au classement. A titre informatif, La Rochelle, deuxième, ne concède même pas dix points aux visiteurs. Heureusement pour les Asémistes, Lyon n'est pas la meilleure formation en déplacement du championnat sur le plan offensif avec à peine 17 points marqués. Cependant, les Lyonnais proposent une belle défense aux équipes auxquelles ils rendent visite. Avec seulement 21 unités encaissées à l'extérieur, le LOU fait presque aussi bien que Toulouse et le Racing 92.

Dans ce match à enjeux, les deux équipes seront privées d'éléments clés. Camille Lopez, meilleur réalisateur et marqueur d'essais manque à l'appel. L'Équipe nous apprend qu'il est cas contact depuis le milieu de la semaine. Côté lyonnais, Tuisova, auteur de six essais, sera aussi absent. Ce qui pourrait avoir une incidence sur le résultat final. Tout comme le fait que ces deux clubs sont particulièrement indisciplinés avec neuf cartons jaunes pour Lyon à l'extérieur et tout autant pour l'ASM à la maison. Le retour de Wisnieswki, meilleur réalisateur de Lyon derrière Doussain, pourrait être un plus pour le LOU. On se souvient que le dernier affrontement entre ces deux clubs au Michelin s'était soldé sur un score de 24 à 15 en faveur des Auvergnats. Ce jour-là, Jake McIntyre, depuis reparti en Australie, avait porté l'ASM vers la victoire avec 8 pénalités contre 4 pour Wisnieswki, auteur d'un drop. Le LOU avait cependant joué 20 minutes à 14.