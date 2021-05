STATISTIQUES. Les coulisses de l'exploit du Stade Rochelais face au Leinster.

Le Stade Rochelais a renversé le monstre dublinois du Leinster. Retour en chiffres sur le match des Maritimes.

Le Leinster n'est donc plus vice-champion d'Europe. Et ne peut plus prétendre à un 5e titre continental, ce qui aurait constitué un record... L'ogre dublinois n'a pas résisté au rouleau compresseur du Stade Rochelais, ce dimanche. Et le club maritime lorgne désormais sur ce trophée de la Champions Cup. Inédit dans l'histoire d'un club qui ne cesse de progresser depuis sa remontée dans l'élite.

Mais alors, que disent les chiffres ? Comment La Rochelle est venue à bout du Leinster ? Offensivement, les deux formations ont été aux coudes à coudes, même si ce sont les Irlandais qui ont plus porté (54% de possession ; 125 ballons joués à la main contre 108 ; 176 passes contre 134). Mais ce léger avantage s'est révélé stérile : d'abord d'un point de vue territorial (51% du jeu dans le camp rochelais).

Ensuite dans la finition : si le Leinster a beaucoup plus avancé (374m parcourus contre 295m), les coéquipiers d'Ihaia West ont plus franchi (6 contre 4), ont plus battu de défenseurs (19 contre 18) et ont même profité de 11 turnovers (contre 8).

Par ailleurs, les hommes de Jono Gibbes ont été plus disciplinés que leurs adversaires (11 pénalités contre 14).

Les avants XXL

Le match s'est gagné devant. La Rochelle a assuré 98% de ses rucks (86/88), n'a perdu aucun de ses mauls (6/6) qui ont d'ailleurs permis à l'équipe d'avancer de 21 mètres (contre 2 mètres pour le Leinster, en comparaison). La mêlée a assuré (3/3), et seule la touche (trois lancers perdus) a été bousculée. Sans gravité aucune.

Avec 42 mètres gagnés à lui tout seul, Will Skelton a été monstrueux. Il a été le meilleur Rochelais dans ce domaine, mais pas le meilleur du match, puisque James Lowe (63 mètres), Jack Conan (54 mètres) et Hugo Keenan (51 mètres occupent le podium).

En revanche, un Maritime occupe le podium des meilleurs plaqueurs. Victor Vito a ainsi réalisé 16 plaquages (17 plaquages pour Josh van der Flier ; 15 pour Ronan Kelleher). Face au Stade Toulousain, il faudra au moins réaliser le même genre de match pour espérer l'emporter.