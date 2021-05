Dulin ''élégant'', ''mauvais début'' : que pense la presse irlandaise du match des Rochelais ?

La Rochelle est venue à bout du Leinster dans un match où la dimension physique du rugby a pris tout son sens. Que pense la presse irlandaise ?

C'est une première historique pour le Stade Rochelais qui se hisse en finale de la Champions Cup. Ils retrouveront le Stade Toulousain après avoir mis à mal le Leinster en demi-finale sur le score de 32 à 23. Un score lourd qui est le résultat d'une grosse défense et d'une maîtrise totale du combat. Sur chaque ballon, les avants rochelais ont avancé, à l'image de Will Skelton et de sa charge qui amènera l'essai du break à la 73e. Mais que pense la presse étrangère de cette finale 100 % française ?

Le Leinster tombe en demi-finale en se faisant prendre à son jeu et l'Irish Times n'hésite pas à souligner que les regrets sont là dans un match où La Rochelle a "complètement éclipsé le Leinster". Dans l'ensemble de la presse irlandaise, l'ancien international du pays Ronan O'Gara a été plébiscité pour son plan de jeu. Son manager général Jono Gibbes l'a également souligné. L'Irish Examiner n'est pas tendre avec les joueurs du Leinster : "Bien qu'intimidés au fur et à mesure de la journée, c'est leur incapacité à faire plus de foin alors qu'ils dominaient sous le soleil de La Rochelle qui a le plus irrité Leo Cullen." Le début de match n'a pas été à la hauteur de l'équipe, pour les Irlandais, il fallait marquer d'entrée et creuser un écart dès que possible. L'Irish Examiner rappelle aux Rochelais que la prochaine étape n'est pas si facile avec un Stade Toulousain "qui réclame une cinquième étoile".

Dans un autre article l'Irish Examiner rappelle que "le manque d'expérience" qui était reproché aux Rochelais à ce niveau de la compétition a été balayé par ce match : "Jono Gibbes et Ronan O'Gara ont montré que ce discours était ce qu'il a toujours été : des bêtises". Le jeu des Irlandais a été remis en cause : "Si votre jeu est avant tout basé sur des duels gagnants et que vous ne le faîtes pas, vous vous retrouverez la tête sous l'eau rapidement".

Au niveau des meilleurs joueurs, Brice Dulin a fourni "une performance élégante", " exactement au moment où ils en avaient besoin". Grégory Alldritt, a montré pourquoi il était "l'un des meilleurs joueurs du monde" tandis que Will Skelton a été "incroyablement efficace dans les duels".