Stade Toulousain : le Stadium ou Ernest-Wallon pour accueillir l'Ulster ?

Le dimanche 20 septembre, le Stade Toulousain doit accueillir l'Ulster au Stadium. A moins que...

C'est le vendredi 18 septembre prochain que la coupe d'Europe fera sa rentrée. Avec la Challenge Cup d'abord, puis la Champions Cup. Trois équipes tricolores sont concernées par cette dernière. Le Racing 92, qui jouera à l'extérieur. Mais aussi Clermont et le Stade Toulousain, qui évolueront à domicile.

Dans quelles conditions ?

Bénéficier d'une règle inédite pour jouer un 1/4 de finale de coupe d'Europe ? Ces joueurs vont en profiterOn le sait, le Stade Toulousain doit accueillir l'Ulster au Stadium. C'est le souhait du club. Reste à connaître les conditions dans lesquelles les Rouge et Noir pourront organiser la rencontre. Combien de supporters autorisés, par exemple ? La jauge de 5000 pourra-t-elle être dépassée ? Pour RMC, Didier Lacroix s'est exprimé sur la question :

On a une difficulté, c’est qu’on sera prévenu une semaine à l’avance. Mais il faut se donner les moyens d’aller jusqu’au bout. Revenir à Ernest-Wallon me paraît inconcevable. Mais si au dernier moment, on est à 5000… il faudra peut-être le faire. Mais jusqu’au dernier moment, moi je veux rester au Stadium. Et il n’y a pas de jeu de rôles. On est incapable de savoir comment évoluer la maladie. Mais il faut avoir l’ambition de... - via RMC

Lacroix de préciser que le chiffre d'affaire potentiel pour ce match au Stadium pourrait atteindre 1,1 million d'euros.

