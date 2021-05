STADE TOULOUSAIN. A quoi ressemblerait l'équipe-type ultime des 5 titres européens ?

Kolbe, Pelous, Servat, Dusautoir ou Dupont dans la même équipe. Vous en rêviez ? On l'a fait.

Cinq titres en 25 ans, meilleure équipe européenne de ce quart de siècle, à cheval sur la fin du 20ème et le début du 21ème, Toulouse règne sur le rugby des clubs de notre vieux continent. C’est peut-être le temps de faire l’équipe de ces cinq titres, en prenant tous les joueurs participants à ces titres.

La plupart des plus grands joueurs de notre rugby hexagonal, voire mondial, ont laissé leurs noms dans ces compositions made in Novés et Mola pour la dernière.

Des joueurs à plusieurs postes

En consultant les équipes, on a donc établi une liste pour chaque poste, pour se rendre compte que certains ont joué à des postes différents :

Poux et Lecouls en 1 et 3

Pelous et Millo-Chluski en 4 et 5

Bouilhou et Finau Maka en 6 et 7

Michalak en 9 et 10

Jauzion et Fritz en 12 et 13

Clerc en 11 et 14

Médard en 11 et 15

On s’aperçoit également que Heymans n’a jamais été titulaire lors des 3 finales auxquelles il a participé (2003, 2005 et 2010), tout comme Picamoles ou Maestri en 2010.

Voici l'équipe du rédacteur :

Toulouse 1996/2021 1 Baille 2 Servat 3 Poux 4 Pelous 5 Albacete 6 Bouilhou 8 Labit 7 Dusautoir 9 Dupont 10 Deylaud 11 Clerc 12 Jauzion 13 Fritz 14 Kolbe 15 Médard 16 Bru 17 Califano 18 Ro. Arnold 19 Cros



20 Michalak 21 R. Ntamack 22 E. Ntamack 23 Portolan

Quelle serait votre équipe idéale de ces cinq titres ?

Piliers gauches :

Califano

Lecouls

Poux

Human

Baille

Talonneurs :

Soula

Bru

Servat

Vernet-Basualdo

Mauvaka

Piliers droits :

Portolan

Poux

Hasan

Lecouls

Faumuina

Deuxièmes-lignes :

Miorin

Belot

Gerard

Pelous

Millo-Chluski

Albacete

Ri. Arnold

Ro. Arnold

Troisièmes-lignes :

Lacroix

Dispagne

Brennan

Bouilhou

Dusautoir

F. Maka

Elstadt

Cros

N°8 :

Manent

Labit

I. Maka

Sowerby

Kaino

N°9 :

Cazalbou

Michalak

Elissalde

Kelleher

Dupont

N°10 :

Deylaud

Delaigue

Michalak

Skrela

R. Ntamack

Centres :

Castaignède

P. Carbonneau

Jauzion

Garbajosa

Fritz

David

Ahki

Mallia

Ailiers :

Berty

E. Ntamack

Clerc

Heymans

G. Thomas

Médard

Kolbe

Lebel

Arrières :