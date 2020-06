Sponsor - Les All Blacks en passe de signer un contrat historique

La Fédération néo-zélandaise devait conclure un contrat de plus de 170 millions d'euros pour son nouveau sponsor-maillot.

Après l'annonce du non-renouvellement de son contrat de sponsor-maillot avec l'assureur AIG à la fin de l'année 2021, les All Blacks devait trouver un remplaçant. Si on ne se doutait pas des nombreuses propositions reçues, personne n'aurait imaginé le montant de ce nouveau partenariat.

AIG et les All Blacks, c'était près de 70 millions d'euros sur cinq ans. Mais ce contrat historique dans le monde du rugby a été signé pour une durée de 5 ans et un montant de plus de 170 millions d'euros. Selon le New Zealand Herald, cette agence de publicité américaine ou japonaise a trouvé un système ingénieux : revendre les emplacements maillots à des entreprises qui souhaiteraient placarder leur nom sur les maillots des Blacks. Et sur tous les maillots des Blacks. Le contrat concerne les All Blacks, les Black Ferns, les équipes à 7, la sélection maori et les Baby Black ! Si la NZRU a perdu un sponsor important, ils récupèrent une belle somme d'argent dans les 5 prochaines années, jusqu'en 2026 où le contrat sera renégocié ou non.