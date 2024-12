Seulement 2 joueurs du XV de France dans le XV type de 2024 selon Planet Rugby, logique ?

Le XV de l’année 2024 selon Planet Rugby : six Springboks en tête, Ramos et Dupont en sauveurs tricolores. Une sélection relevée et controversée qui alimente les discussions.

Plus que quelques jours avant la fin de l'année. C'est le moment qu'a choisi Planet Rugby pour dévoiler son équipe type. Une composition qui divise souvent les amateurs de ballon ovale.

Un XV idéal qui fera parler dans les chaumières rugbystiques, surtout en France. Seuls deux représentants du XV de France ont été couchés sur cette feuille de match honorifique : Thomas Ramos et Antoine Dupont. La présence du second pourrait en surprendre, voire en agacer certains. D'autres auraient sans doute aligné Louis Bielle-Biarrey.

Thomas Ramos, le maestro

Si Thomas Ramos figure dans cette sélection, c’est grâce à une année sensationnelle sous les couleurs du Stade Toulousain. Un doublé Top 14/Champions Cup, une polyvalence rare entre les postes de 10 et 15, et une régularité chirurgicale au pied ont convaincu Planet Rugby.

Selon eux, Ramos surpasse des joueurs comme Aphelele Fassi (Afrique du Sud) ou certains All Blacks. Sa capacité à porter Toulouse sur ses épaules et à s’adapter en équipe de France est saluée unanimement.

Dupont, encore et toujours le meilleur

Difficile de ne pas inclure Antoine Dupont dans une équipe type, selon nos confrères. Cette année encore, le capitaine emblématique du XV de France a marqué les esprits, en club comme en sélection. Et ce, alors qu'il n'a pas participé au 6 Nations en début d'année.

Outre le doublé historique avec Toulouse, Dupont a brillé aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France à 7, décrochant une médaille d’or avant de revenir à XV pour illuminer les Autumn Nations Series. Un leader qui transcende son équipe et dont l’absence aurait été incompréhensible.

Une sélection qui divise ?

Avec six joueurs dans le XV de l’année, les Springboks dominent largement. Une reconnaissance après leur sacre mondial en 2023 et une continuité impressionnante cette saison. Leur présence massive reflète l’impact de leur jeu puissant et structuré, en témoigne la présence d’Eben Etzebeth ou de Pieter-Steph Du Toit, cadres de leur pack.

Bien que Ramos et Dupont brillent, l'absence d'autres Bleus pourrait décevoir. Les choix de Planet Rugby, assumés et argumentés, illustrent une vision globale et non centrée uniquement sur les performances internationales. On ne trouve également que deux joueurs du XV du Trèfle (Tadhg Beirne et Caelan Doris). Une équipe type qui, comme souvent, laisse place au débat. Auriez-vous fait les mêmes choix ?