Secoué, Bernard Laporte répond sur le plateau de Stade 2 [VIDÉO]

Bernard Laporte s'est rendu sur le plateau de Stade 2 ce dimanche soir afin de répondre aux questions sur l'affaire XV de France.

Les supporters attendaient des réponses depuis le début de l'affaire XV de France. Elles devaient venir en priorité du président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte. Ce dimanche soir, la FFR a décidé d'envoyer Bernard Laporte sur le plateau de Stade 2.

L'ancien sélectionneur et ancien ministre, comme il l'a rappelé, a été secoué par les questions de Cécile Grès et Laurent Luyat. Laporte est revenu sur son désir de savoir comment ce virus est rentré, tout en affirmant que la raison est connue à 99% : "Pour le moment, on me dit qu’à 99% on connaît la raison. Mais je veux qu’ils me l’écrivent et on enverra le rapport à notre ministre. On l’enverra mardi". La vérité qui se transforme doucement en chasse aux sorcières. Laporte a également été interrogé sur son comportement auprès des joueurs, les menaçant et les intimidant sur leur probabilité d'être présent en 2023 : "Des menaces ? Des menaces de quoi ? J’ai dit que le jour où des gens colporteraient des rumeurs et si en plus elles sont fausses, alors ce sera mon domaine à moi de dire que s’il n’y a pas de solidarité, tu n’as rien à faire avec nous. C’est ce que j’ai dit. Chacun a le droit de parler. Mais colporter des rumeurs quand on ne sait pas, ce serait manquer de solidarité. Donc j’ai dit à tout le monde que la solidarité est importante et je ferais en sorte qu’elle existe".

Les deux journalistes n'ont pas lâché Bernard Laporte, notamment sur la cohérence de cette affaire. On sait que Fabien Galthié est allé voir son fils jouer mais pour Laporte, ce n'est pas interdit dans la bulle sanitaire stricte : "Pour moi, Fabien Galthié a le droit d’aller voir son fils jouer à Jean-Bouin à partir du moment où il est masqué. On m’a dit qu’il avait regardé le match à côté de Thomas Lombard, le directeur général du Stade-Français Paris qui est testé tous les trois jours et qui devait porter le masque. Je ne vois pas où il y aurait un problème". Pour Bernard Laporte, l'épisode des gaufres n'est pas non plus interdit tant que les personnes sont masquées, en plein air. Pour finir, l'indépendance de cette enquête a fait réagir les observateurs et Cécile Grès a justement rappelé le manque de transparence pour éviter les conflits d'intérêts, le président a répondu que Monsieur Caumes n'allait pas s'amuser à mentir. La suite au prochain épisode.