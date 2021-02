Sébastien Chabal s'incruste à Paillar avec Les Rugbymen pour le nouveau tome !

Les Rugbymen reviennent avec un 19ème tome ! L'occasion de découvrir un invité de marque cette fois-ci : un certain Caveman !

L'attente du Tournoi des 6 Nations se fait longue, tout comme l'absence de rugby amateur depuis le mois de novembre. Pour cela, les Rugbymen reviennent le 3 février pour un 19ème tome avec encore et toujours la Couâne, l'Ingénieur et le Sécateur. En parlant de sécateur, un invité de marque s'est incrusté dans la vie du petit club de Paillar.

Pour le 18ème tome des Rugbymen, Paillar s'était doté d'une équipe féminine, les Paillettes, dirigée par leur entraîneur Grololo. Cette fois-ci, on a décidé de lire la BD en avance, parce que nous sommes des privilégiés avant tout. Et ce fut une belle surprise de ressentir les moments de vestiaires et de vie d'un club amateur à travers ces joueurs plus loufoques les uns que les autres.

Chabal ? Caveman ? Homme des cavernes ?

Quand un joueur de classe mondiale, qui a marqué les esprits et les côtes des plus grands gaillards de son époque, décide de rejoindre le club de Paillar, c'est l'explosion de deux mondes. On ne peut pas vous en dire énormément, mais imaginez-vous Sébastien Chabal dans votre petit club de série ? Entre admiration et intégration de la personne, comme un joueur lambda, Les Rugbymen retracent cette rencontre qui part d'un quiproquo. De plus, on peut sentir des tribunes remplies de supporters, et surtout de Madame Castagne - la femme de l'Anesthésiste - professeure à ses heures perdues et supportrice à l'heure de jeu.

© Bamboo édition – Les BeKa & Poupard

On pourrait penser qu'un club de rugby ne tourne qu'autour du terrain. Et on pourrait surtout l'oublier. Les Rugbymen, avec ce tome 19, nous rappellent que le rugby, c'est aussi et surtout des histoires d'amis et d'amour, les deux se finissant rarement. Le 3 février ce sera l'occasion de se faire une piqûre de rappel.

À Paillar, on aime

Notre perso' préféré :

Le remplaçant, toujours présent, mais jamais sur le terrain.

Le meilleur moment :

Le recrutement en boîte de nuit pour les Paillettes par Bourrichon et pour Paillar par Babyliss.

Celle qu'on n'avait pas vu venir :

L'Anesthésiste qui connaît sur le bout des doigts le nom des animaux, mais pourquoi ?

Le moment émotion à la sauce Les Rugbymen :

La pénalité du feu Yvon, mari de Marinette Lepilar, cusinière émérite du club de Paillar.

La phrase à garder sous le coude :

"Tu te souviens La Couâne, à l'école, c'était déjà la même chose… On était assis devant… et les arrières étaient au fond. Et comme on était au premier rang, c'est nous qui passions à la caisse les premiers !"

La couverture du Tome 19 :

© Bamboo édition – Les BeKa & Poupard