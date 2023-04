''Sans équipe nationale, les vacances sont longues'', que devient le rugby en Russie ?

Plus d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, le rugby à XV poursuit sa route dans le championnat russe.

Ce week-end du 22 et 23 avril, le championnat professionnel russe reprend ses droits. Comme à son habitude, la première division revient sur le pré après la trêve hivernale. Habituellement comblée par les matchs internationaux, elle a cette fois paru un peu plus vide. Comme en 2022, la Russie est exclue de toute compétition internationale, en sélection ou en club. Ainsi, la sélection russe ne participe plus au Rugby Europe Championship (plus connu sous le nom de Six Nations B). De leur côté, les mastodontes Krasny Yar et Enisey-STM ne participent pas non plus à la Challenge Cup. Avec l’invasion de l’Ukraine, le lien entre le rugby russe et le reste de l’ovalie européenne s’est logiquement brisé. Mais alors, que devient la pratique du rugby roi dans ce pays en guerre ?

