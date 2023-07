RUGBY. XV de France. Pourquoi la gestion de l'émotion est-elle un enjeu crucial pour la Coupe du monde ?

Karim Ghezal, en charge de la touche au sein du staff du XV de France, a souligné l'importance de la gestion émotionnelle avant la Coupe du monde.

Les Bleus ont démarré leur préparation à Monaco avec ardeur en vue de la Coupe du monde de rugby qui se tiendra en France. Si le travail physique est souvent mis en avant, une autre dimension occupe également une place capitale : le mental et par conséquent, la gestion de l'émotion. Les joueurs du XV de France devront être prêts mentalement pour affronter les défis intenses qui les attendent lors du Mondial.

Dans une récente interview accordée au Parisien, Karim Ghezal, en charge de la touche au sein du staff du XV de France, a souligné l'importance de cette gestion émotionnelle. Selon lui, il est essentiel de ne pas éviter le sujet et de l'aborder de front. La Coupe du monde suscitera une forte émotion chez les joueurs, mais plutôt que de la percevoir comme une pression, il la considère comme une responsabilité. Les joueurs sont face à leur passion, leur objectif et leur ambition. Il est primordial de transformer cette émotion en énergie positive, utilisable au moment opportun.

Depuis trois ans et demi, la méthodologie adoptée par le staff du XV de France a toujours été de se concentrer non seulement sur le résultat final, mais surtout sur le processus pour y parvenir. Cette approche permet aux joueurs de se focaliser sur le chemin à suivre, de rester concentrés sur leurs objectifs et d'éviter d'être submergés par la pression inhérente à une Coupe du monde. Le travail sur la gestion de l'émotion s'inscrit donc dans cette logique.

La maîtrise de l'émotion ne signifie pas éliminer toute forme d'expression, mais plutôt canaliser et utiliser cette énergie à bon escient. Les Tricolores doivent être en mesure de reconnaître leurs émotions, de les accepter et de les utiliser comme un moteur supplémentaire pour atteindre leur meilleur niveau de jeu. La Coupe du monde, une compétition où chaque détail compte, ne permet pas aux joueurs de laisser leurs émotions prendre le dessus.

La préparation mentale, aussi importante soit-elle, ne doit cependant pas faire oublier que le rugby est avant tout un sport collectif. La gestion de l'émotion devra donc également être abordée dans un cadre collectif, favorisant l'esprit d'équipe et la solidarité. Les joueurs devront soutenir et encourager leurs coéquipiers, créant ainsi un environnement propice à la performance individuelle et collective.

Le travail sur la préparation mentale, combiné à une méthodologie bien établie, permettra aux Bleus d'aborder la compétition avec confiance et détermination. C'est en maîtrisant cette dimension émotionnelle que l'équipe de France pourra exprimer pleinement son potentiel et aspirer à enfin remporter le titre mondial.