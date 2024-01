RUGBY. XV de France. L'Art de l'Esquive selon Damian Penaud : Sa Statistique Étonnante en 2023

L'ailier du XV de France et de l'UBB Damian Penaud a réalisé une superbe année au niveau international. Auteur de 14 essais, il a aussi été insaisissable !

CHAMPIONS CUP. Les Chiffres Incroyables du Rugby français : Penaud, Dupont et Buros en Tête de Liste2023 a été une année prolifique pour Damian Penaud. Si l'ailier du XV de France n'a pas remporté le titre mondial avec les Bleus, il a été l'un des joueurs les plus en vue sur la scène internationale.

Désormais sous les couleurs de l'UBB, Penaud s'est illustré avec l'équipe de France en inscrivant pas moins de 14 essais ! Ce qui le place en tête des meilleurs marqueurs l'année passée. Va-t-il poursuivre sur sa lancée en 2024 ?

Vu ses performances avec la formation girondine ces dernières semaines, on ne peut que le penser. En l'espace de neuf matchs, l'ancien joueur de l'ASM a planté déjà neuf banderilles, dont sept en Top 14. Il est donc le meilleur marqueur d'essais du championnat de France devant le demi de mêlée du Racing 92 Nolan Le Garrec.

On espère qu'il sera aussi en cannes lors du Tournoi des 6 Nations. Et plus particulièrement face à l'Irlande le 2 février prochain. Les Bleus ont en effet une revanche à prendre sur le XV du Trèfle. Les Irlandais avaient en effet été les seuls à dominer les Tricolores l'an passé dans la compétition.

Personne n'a oublié le superbe essai de Damian Penaud après une course pleine d'envie d'Anthony Jelonch. Espérons cette année que ce match au sommet joué non pas au Stade de France un vendredi soir mais à Marseille sera exempt de toutes polémiques arbitrales.

Une chose est sûre, ce qu'on devrait voir pendant le Tournoi des 6 Nations 2024, c'est l'ailier bordelais éviter les plaquages à la faveur de courses chaloupée dont lui seul a le secret.

Damian Penaud escaped 75% of the tackles attempted on him in 2023...🤯



Mind-blowing statistic revealed by Opta.#Rugby #francerugby pic.twitter.com/fTBqpkjKHM — RugbyPass (@RugbyPass) January 3, 2024

Grâce à ses longs compas, ses appuis et surtout sa vitesse, sans oublier son raffut, Penaud est celui qui a le plus évité de plaquages en 2023. Sur un minimum de 50 plaquages tentés, il a en évité 75 % et devance le Géorgien Tabutsadze, le All Black Will Jordan, le Portugais Marta et l'Ecossais Graham.