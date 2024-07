RUGBY. XV de France. La Rochelle et Pau réagissent après l'Arrestation de leurs joueurs en Argentine

Hugo Auradou et Oscar Jegou arrêtés en Argentine. Les clubs concernés et la Fédération réagissent avec prudence, en attendant les conclusions de l’enquête.

Coup de tonnerre dans le monde du rugby français. Hugo Auradou, deuxième ligne de la Section Paloise, et Oscar Jegou, talonneur du Stade Rochelais, ont été arrêtés en Argentine, suite à des accusations d'agression sexuelle. Cette nouvelle a immédiatement suscité des réactions de leurs clubs respectifs.

La Section Paloise a publié un communiqué exprimant sa stupéfaction. « La Section Paloise Béarn Pyrénées a eu connaissance ce matin par les médias de l’arrestation et des graves accusations portées contre notre deuxième ligne Hugo Auradou, actuellement en tournée en Argentine avec la sélection nationale », déclare le club.

Il ajoute qu'il est dans l’attente d’informations précises de la Fédération Française de Rugby et des conclusions de l’enquête en cours.

Du côté du Stade Rochelais, le discours est tout aussi prudent. « Le Stade Rochelais a été informé, par voie de presse, de l’arrestation d’Oscar Jegou en Argentine suite à une accusation d’agression sexuelle. En l’absence totale d’information directe sur la procédure en cours, le Club s’abstiendra pour le moment de tout commentaire. »

Les accusations portées contre Auradou et Jegou sont graves et ont déjà provoqué une onde de choc dans le milieu rugbystique. Les deux joueurs étaient en Argentine dans le cadre de la tournée du XV de France, rendant la situation encore plus délicate pour les instances dirigeantes.

En attendant les résultats de l’enquête, la Fédération Française de Rugby reste sur ses gardes, évitant de prendre position trop rapidement. Les clubs, eux, adoptent une posture d'attente, ne souhaitant pas commenter davantage sans informations précises.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a aussi réagi, affirmant que si les faits étaient avérés, ils constitueraient « une atrocité sans nom ». Un message fort, qui montre l'importance de la transparence et de la justice dans cette affaire.