RUGBY. XV de France. ''Il faut, à certains moments, être dans le dur'', un match riche d'enseignements

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié ainsi qu'Antoine Dupont et plusieurs joueurs sont revenus sur la victoire face à l'Ecosse à Saint-Etienne.

Suite au match du XV de France face à l'Ecosse ce samedi soir à Saint-Etienne, les différents acteurs de la rencontre côté français sont revenus sur la rencontre, sa physionomie et le résultat final. À commencer par le sélectionneur Fabien Galthié. "Cela reste un match de préparation, avec une équipe différente du week-end dernier, qui rejouait ensemble pour la première fois depuis fin mars." RUGBY. XV de France. Quelles sont les nouvelles pour Ntamack, Baille et Danty ?On pouvait présager en effet que ce groupe manquerait de repères. Via L'Equipe, il explique aussi que le staff n'a pas préparé les joueurs physiquement pour qu'ils soient à leur maximum pour ce match. "On a fait un travail physique qui n'était pas destiné à nous faire performer dès aujourd'hui."



Que les supporters se rassurent, les Bleus vont encore monter en puissance. Le technicien ajoute que ce travail va aussi se poursuivre pendant les matchs de poules. Le choc en ouverture face aux All Blacks, bien qu'important pour la qualification, n'est pas le point culminant de la préparation tricolore. En effet, les Français veulent aller au bout. Il est donc important de gérer les efforts.



Cette rencontre n'en reste pas moins riche d'enseignements pour l'encadrement. "On a vu ce qu'on est capables de faire mais aussi nos incapacités offensives et défensives. On s'est retrouvés en difficulté avec et sans ballon mais on a connu quelque temps forts qui nous ont permis de scorer pour gagner le match." RUGBY. RESUME VIDEO. Le XV de France joue à se faire peur face à l'Ecosse malgré des fulgurancesUne fois de plus, les Bleus n'ont rien lâché comme cela avait été le cas contre l'Australie et l'Afrique du Sud et ils ont été en mesure d'aller chercher cette victoire dans l'adversité avec une bonne mêlée puis un très bon contre en touche en fin de partie d'Ollivon. "Il faut, à certains moments, être dans le dur pour évacuer toutes les semaines de physique. Cela fait partie de notre chemin", confie d'ailleurs le 3e ligne via le Midi Olympique. Il ajoute que ces matchs de préparation sont justement faits pour vivre ces situations, avec des trous d'air, des difficultés. "Sur la scène internationale, il n’y a jamais de match facile ou tranquille. C’est très compact, dense, dur."



L'équipe d'Ecosse, qui a de l'avance en termes de préparation sur les Français, était donc l'adversaire idoine pour un groupe qui avait à coeur de retrouver le terrain. "L'entraînement, c'est bien mais quand on ne joue pas les week-ends, les semaines sont longues, a commenté le capitaine tricolore Antoine Dupont via RMC. À la 60ème minute on a eu une baisse de régime, mais j'ai la sensation que c'est notre qualité technique qui a baissé plus que notre forme physique."



Le Toulousain ajoute qu'il y avait une certaine frustration dans les rangs tricolores après le premier acte. "On voulait mettre beaucoup de volume de jeu et rien ne s'est passé." S'ils ont été plus dangereux au retour des vestiaires, ils ont aussi manqué de consistance "avec un relâchement inconscient", précise le capitaine français via le Midi Olympique.



Nul doute que l'équipe de France montera en puissance dans les semaines à venir. "Quand ça fait deux mois qu'on ne joue, pas on perd quelques sensations au niveau du ballon, donc il ne faut pas s'affoler s'il y a eu des erreurs, ça va vite revenir", estime Grégory Alldritt. Prochain rendez-vous face aux Fidji puis avec l'Australie à la fin du mois.