RUGBY. XV de France féminin. Le groupe pour préparer la Coupe du monde avec Drouin et Hermet

L'encadrement du XV de France féminin a dévoilé la liste des 38 joueuses qui vont préparer la Coupe du monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande.

Objectif Coupe du monde pour l'équipe de France féminine. Et c'est un solide programme qui attend les Bleues dans les semaines à venir. Avant le Mondial qui aura lieu en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre, les Tricolores effectueront plusieurs stages. Les deux premiers à Marcoussis du 18 au 20 juillet puis du 31 au 9 août. Par la suite, elles iront à Andorre pendant dix jours en août puis à Nice à la fin de l'été. Des stages de préparation qui doivent non seulement permettre aux Bleues d'être prêtes pour l'événement. Mais aussi au staff à affiner son choix. En effet, seules 32 joueuses décolleront pour le pays au long nuage blanc le 22 septembre. Ce qui implique que plusieurs éléments du groupe dévoilé ce jeudi resteront à la maison. "Une préparation intensive attend ce groupe mêlant développement physique, force mentale au service de notre projet de jeu. Elle va être primordiale afin de performer en Nouvelle-Zélande, l’ensemble du staff est à pied d’œuvre afin d’amener le groupe à se surpasser", a commenté Thomas Darracq via le site de la FFR. RUGBY. Le staff du XV de France féminin réorganisé à 4 mois de la Coupe du MondeUne liste dans laquelle on retrouve les cadres comme Caroline Boujard, Pauline Bourdon ou encore Gaëlle Hermet et Safi N'Diaye pour ne citer qu'elles. "Ce groupe homogène et élargi est dans la continuité de nos sélections, de notre suivi auprès des clubs d’Elite 1 et des échanges avec les staffs des différentes Équipes de France. Nous avons 3 mois de travail afin d’affiner ce groupe. L’enjeu sera de garder notre état d’esprit tout en améliorant les points de détails indispensables dans notre quête de matcher avec les meilleures nations." Pour rappel, les Bleues sont dans la poule de l'Afrique du Sud, des Fidji et de l'Angleterre. Des Anglaises contre lesquelles les Tricolores sont souvent en difficulté. Elles ont trois mois pour trouver les solutions avec l'objectif de soulever la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire. RUGBY. 6 Nations féminin. L'Angleterre, un Everest pour les Françaises ?

