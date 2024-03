RUGBY. XV DE FRANCE. ‘‘Chaque match peut être le dernier’’ : Uini Atonio lucide sur son avenir

A 34 ans, le pilier de la Rochelle est encore un titulaire indiscutable du XV de France. Le 1ère ligne incontournable des Bleus s’est exprimé sur son futur.

Alors qu’il avait annoncé sa retraite après la Coupe du Monde en France de 2023, Uini Atonio a été rappelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations.

Un retour inattendu qui en dit long sur le réservoir du XV de France au poste de pilier droit. Même si lors de sa rentrée face au Pays de Galles, un autre Rochelais, George Henri Colombe, a marqué les esprits par son physique surpuissant et son dynamisme.

Uini Atonio a fait bien plus que le strict nécessaire lors de ce Tournoi, avec notamment une performance de haut niveau face à l’Angleterre lors du Crunch.

Comme il le dit auprès de nos confrères du Midi Olympique, le pilier se sent toujours dans les clous du niveau international.

Aujourd’hui je me sens bien, même à 34 ans. Je suis bien dans mon corps. Je viens de sortir de cinq matchs du Tournoi où je n’étais pas trop "dégueulasse"’’

Des prestations motivées par son amour pour le maillot bleu floqué du coq, mais aussi par orgueil. Le joueur du Stade Rochelais avait besoin de prouver qu’il pouvait encore rivaliser avec ce qui se fait de mieux en Europe.

Je suis le plus vieux donc j’ai voulu montrer l’exemple. J’ai essayé de faire de mon mieux car l’équipe avait besoin de moi. Je me suis donné à fond. On ne sait jamais, chaque match peut être le dernier.’’

Si l’on se projette un peu dans le futur, Uini Atonio aura 37 ans lors de la prochaine Coupe du Monde en Australie.

Un événement qui parait difficilement accessible à cet âge, surtout pour un pilier énormément sollicité en club et en sélection.

J’ai tenu la baraque quand même. On verra année par année. Je ne vais pas dire trois ans avant que je vais aller à la Coupe du monde 2027 si dans deux ans je commence à être fatigué. Si je ne me sens pas bien, je dirai à Fabien que je n’y suis plus, que je subis trop et que j’ai fait trop de matchs. Mais pour le moment, je me sens bien.’’