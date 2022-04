RUGBY. Violences, injustice, dépitée, une élue de la Ligue Occitanie présente sa démission

Membre élue de la Ligue Occitanie, Isabelle Gely a annoncé qu'elle démissionnera à la fin de la saison après des décisions qu'elle estime injustes.

Dans une longue lettre adressée à différents dirigeants du rugby français, dont Bernard Laporte, ou encore Alain Doucet, Isabelle Gely a annoncé qu'elle démissionnera à la fin de la saison. Membre élue de la Ligue Occitanie et vice-présidente en charge de la formation, elle explique que plusieurs situations ces derniers temps ont largement écorné sa motivation, sa confiance ainsi que sa "certitude d'œuvrer tous ensemble dans le même sens". "La dernière en date a été celle, consécutive à une commission de discipline pour notre équipe M19, suite à une rencontre d'une violence inouïe." Elle indique que l'équipe adverse "fautive" avait été déclarée hors championnat jusqu'à la fin de la saison. Or la décision a été cassée après un appel du président du club en question auprès de la commission dite "Formation Bonne Conduite".

Nous avons découvert avec colère, que cette commission, de manière non contradictoire et huis-clos, sans échanger avec la commission de discipline de la Ligue Occitanie de Rugby, a cassé cette décision, a réintégré l'équipe dans le championnat en cours, en leur infligeant 4 points de retrait au classement.

Isabelle Gely ne comprend pas qu'une telle décision ait pu être prise alors que quatre de ses joueurs auraient subi des blessures graves, l'un d'eux ayant même été évacué par les pompiers. Des plaintes avaient d'ailleurs été déposées par les parents des joueurs concernés. "Je croyais avoir compris que le rugby était une grande famille". Or, malgré plusieurs relances, et seul message du directeur général de la FFR, elle explique n'avoir eu aucun retour des dirigeants contactés. "Nous sommes confrontés ici à un véritable déni du travail colossal réalisé par nos instances régaliennes régionales." Selon elle, tout cela va l'encontre de ce que représente le rugby à ses yeux.

Comment voulez-vous que nous arrivions à convaincre leurs parents que la violence sur et en dehors des stades est tellement sanctionnée, que leurs enfants ne risquent rien en venant pratiquer leur sport, que les agressions caractérisées ne peuvent pas avoir lieu, que nous sommes à Tolérance Zéro ? Comment voulez-vous que nous attirions des bénévoles dans notre sport quand leur témoignage d'entraîneurs, de soigneurs et de dirigeants sont balayés d’un revers unilatéral, et leur laisse ce goût amer de n'être pas pris en considération ?

Voici la lettre partagée sur Facebook :