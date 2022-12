RUGBY. VIDÉO. Jean-Pierre Rives raconte ‘‘la plus grande leçon sportive de sa vie’’

Dans un entretien réalisé par Thierry Ardisson, l’iconique troisième ligne aile revient sur la première victoire des Bleus chez les All Blacks.

Ce 31 décembre 2022, Jean-Pierre Rives fête ses 70 ans. Pour rendre hommage à ce joueur si iconique, le Rugbynistère vous propose une archive atypique. Invité dans l’émission Tout le monde en a parlé de Thierry Ardisson, les deux hommes évoquent le sommet de sa carrière en Bleu et en club. Celui-ci est atteint le 14 juillet 1979. Jour de fête nationale, les Bleus de Jean Desclaux battent la Nouvelle-Zélande à Auckland. Cette victoire fût le premier succès des tricolores à l’extérieur face à la mythique sélection des hommes en noir. Pourtant, Jean-Pierre Rives la présente comme “un vrai miracle”. Capitaine ce jour-là, il explique qu’ils “étaient prêts pour rentrer à la maison, pas pour jouer”. Une réaction qui peut se comprendre quand on sait qu’une semaine auparavant, les Bleus se faisaient étriller. Du côté de Christchurch, ils encaissent un douloureux revers (23 à 9).

La semaine suivante, c'est sur le score de 19 à 24 que Casque d'Or et les siens sortiront vainqueurs. Plus impressionnant encore, le public d'Auckland se lève dans les tribunes et ovationne le XV de France. Dans l'entretien, Thierry Ardisson reprend d'anciennes paroles du joueur qui affirmait que cet instant était "la plus grande leçon sportive de sa vie". Par la suite, il détaille son sentiment par rapport à ce souvenir si particulier :

On n’a pas l’habitude, surtout dans les pays latins, d’avoir ce genre de réaction. Ces gens sont d’une grande civilité, ce sont de grands sportifs. La Nouvelle-Zélande, c’est le pays du rugby. Si on estime qu’il est né quelque part, il est né là-bas. Les gens aiment le rugby avant tout. On avait gagné un miracle, mais on s’est presque senti désolé d’avoir gagné. Je suis parti de là en leur disant “Merci et excusez-nous”. On se sentait tellement petit au milieu de ces gens-là.”