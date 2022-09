RUGBY. VIDEO. 0 minute de jeu, 1 carton rouge : un record pour cette recrue

Si certains s’apprêtent à jouer leur premier match sous de nouvelles couleurs ce week-end, il vaut mieux qu'ils n'imitent pas Niall Annett. Le talonneur irlandais de 31 ans, s’est, en effet, distingué en écopant d’un carton rouge ce week-end à l’occasion de la rencontre entre son club de Bath et Bristol, comptant pour la première journée de Premiership. Récolter un carton rouge pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs n’est jamais un début idéal, mais Niall Annett a fait encore plus fort : il a été sanctionné sans même entrer en jeu.

Le fait de jeu s’est produit juste avant la mi-temps (35e). Alors que Bristol vient de marquer un essai en coin, par l’intermédiaire de son ailier Luke Morahan, les esprits s’échauffent et plusieurs joueurs s’échangent des politesses. Présent dans l’en-but pour s’échauffer, l’ancien pensionnaire de Worcester s’en mêle et il va en payer le prix fort. Appelé par l’arbitre de la rencontre, en compagnie de son capitaine, Niall Annett reçoit un carton rouge. Sans être entré en jeu, il quitte donc ses coéquipiers avec sa chasuble de remplaçant sur les épaules. Cerise sur le gâteau, ses coéquipiers perdront la rencontre 31-29 sur le terrain des Bears.

Une scène peu commune et un début “record” pour Niall Annett qui risque de devoir attendre encore un peu avant de pouvoir connaître ses premières minutes officielles sous les couleurs de Bath. En effet, la commission de discipline a statué sur son cas et l’a suspendu pour deux rencontres. Conscient de son erreur, le joueur n’a pas tardé à réagir et à s’excuser sur son compte Twitter : “Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes associées au club de Bath. Ce n'est pas comme ça que je voyais mon premier match et je suis profondément gêné et déçu de moi-même. Joueurs, personnel, fans, désolé pour mon comportement”. Faute avouée est à moitié pardonnée, mais une chose est sûre, le talonneur risque de se souvenir longtemps de son premier Bristol-Bath.

Just want to apologise to everyone associated with @BathRugby . Not how I saw my first game going and deeply embarrassed and disappointed in myself. Players, staff, fans and everyone else associated, sorry for my actions.