RUGBY. Victoire assurée pour le XV de France face aux All Blacks en novembre ? Pas si sûr !

Le Stade de France sera le théâtre d’un nouveau choc entre la France et les All Blacks. Mais selon plusieurs anciens internationaux néo-zélandais, les Bleus pourraient bien rencontrer un mur.

Le XV de France se prépare à un choc monumental face aux All Blacks le 16 novembre au Stade de France, dans le cadre de l'Autumn Nations Series. Si les supporters français espèrent une nouvelle victoire après leur exploit à la Coupe du Monde, plusieurs légendes néo-zélandaises ne sont pas toutes d'accord sur le résultat de cette rencontre.

Des All Blacks remontés comme des coucous

Mils Muliaina, ancien arrière néo-zélandais aux 100 sélections, se montre confiant quant à l’état de forme des Blacks via RugbyPass. « D’ici notre arrivée en France, nous serons au meilleur de notre forme », estime-t-il. Selon lui, la préparation des hommes de Scott Robertson est impeccable : « Tout est vraiment bien organisé. » L’ancien international voit même un Grand Chelem pour la Nouvelle-Zélande sur cette tournée.

Avant de se frotter aux hommes de Fabien Galthié, les Néo-Zélandais auront croisé le fer avec l'Angleterre puis l'Irlande. Deux matchs qui arrivent après une longue saison internationale qui pourraient pourtant laisser des traces sur les organismes. Face à des Bleus en début d'exercice, les Kiwis pourraient être juste physiquement.

Ainsi, d'autres voix se montrent plus prudentes quant aux performances des Néo-Zélandais. Jeff Wilson, ailier mythique des Blacks, anticipe un véritable défi face aux Bleus, après des matchs éprouvants contre l'Angleterre et l'Irlande. Deux nations qui, contrairement à la Nouvelle-Zélande, joueront leur premier match international depuis des semaines.

Un timing parfait pour l'équipe de France

A l'inverse, l'équipe de France aura eu le temps de retrouver des automatismes avant un premier test face au Japon. Une nation à ne pas prendre à la légère. L'occasion pour les cadres de monter en puissance avant le choc contre les Blacks. « Avec Dupont, même s’il est peut-être un peu distrait, il reste probablement l’un des meilleurs joueurs au monde », analyse Wilson. Selon lui, les Tricolores ont pris l’avantage sur la Nouvelle-Zélande, et les Blacks devront trouver un moyen de les contrer.

John Kirwan, autre légende du rugby néo-zélandais, se montre encore plus mesuré. Selon lui, le match le plus difficile pour les All Blacks ne sera peut-être pas contre la France, mais face à l’Irlande. « On a un compte à régler avec la France, mais si on doit en perdre un, ce sera contre l’Irlande », avance-t-il. Selon lui, les Irlandais voudront prendre leur revanche sur le quart de finale perdu lors du Mondial. Ce sera également la dernière sortie d'Andy Farrell, désigné pour s'occuper des Lions britanniques et irlandais en vue de la tournée.

Les avis divergent donc, mais une chose est certaine : ce choc entre la France et la Nouvelle-Zélande s'annonce déjà comme un moment fort de cette tournée. Que les Bleus soient prêts ou non, les Blacks débarqueront avec une revanche en tête. Quant aux supporters, ils piaffent d'impatience à l'idée de revoir les Tricolores s'imposer comme en 2021.