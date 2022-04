RUGBY. Victime d'un malaise cardiaque, le fils de Patricio, Esteban Noriega, est sorti du coma

Victime d’un malaise cardiaque en plein match le week-end dernier, Esteban Noriega, fils de l’ancien international argentin Patricio Noriega, est enfin sorti du coma depuis mardi.

Dimanche dernier, lors du quart de finale de Nouvelle-Aquitaine, Esteban Noriega s’était effondré sur la pelouse de son club. Le pilier de l’Union Rugby Gascon a été victime d’un grave malaise cardiaque alors qu’il n’était pas impliqué dans une action. Le fils de l’ancien international Patricio Noriega a été sauvé par un pompier et un secouriste présent en tribune. Ces deux derniers lui ont prodigué les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée du SAMU. En état critique, le joueur de 32 ans avait été plongé dans le coma artificiel et opéré de deux artères dimanche soir. RUGBY. Le fils de Patricio Noriega, victime d'une crise cardiaque en plein match

Ce mardi, par le biais de la page facebook du club girondin, on a appris qu'Esteban Noriega été enfin sorti du coma : « Perrine (sa compagne) ainsi que la famille Noriega, sont heureux de vous annoncer qu’Estéban est sorti du coma. Ils tiennent à remercier les personnes présentes pour lui avoir porté secours lors de l'accident et remercient aussi de toutes les marques d’affections et de soutien à son égard ».

Des nouvelles qui sont donc rassurantes pour le pilier de 32 ans, en espérant que cela continue. L’ensemble de l’équipe du Rugbynistère lui souhaite un prompt rétablissement.