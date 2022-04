RUGBY. Le fils de Patricio Noriega, victime d'une crise cardiaque en plein match

Esteban Noriega, joueur de l'Union Rugby Gascon (2e série), a été victime d'un malaise cardiaque lors du match face à St-Jean-de-Marsacq. Il a été opéré au Tripode du CHU de Bordeaux.

C'est une terrible nouvelle qui nous est parvenue ce lundi. Sud Ouest rapporte qu'Esteban Noriega, fils de Patricio Noriega ancien entraîneur de Bayonne ou des avants du Stade Français et du Racing 92 entre autres, a été victime d'un malaise cardiaque. Le pilier de 32 ans, évolue du côté de l'Union Rugby Gascon (nouvelle entente entre le SC Captieux et CAC Grignols). Ce dimanche, le club girondin accueillait les Landais de St-Jean-de-Marsacq pour le compte des quarts de finale de 2ᵉ série de Nouvelle Aquitaine. Oui mais voilà, la rencontre a viré au drame lorsque à la 70ème minute, le joueur s'est effondré sur la pelouse. Contacté par Rugbyrama, Olivier Courrègelongue, dirigeant du club, explique pour le site, que des sapeurs-pompiers en civil sont venus dans un premier temps porter les premiers secours, avant que Khaled Kahlouchi, entraîneur de la formation girondine ne se dirige récupérer au plus vite le défibrillateur, situé à la salle des fêtes, à quelques mètres du terrain.

''Le fait que nous ayons eu un défibrillateur proche l'a sans aucun doute sauvé'', affirmait Olivier Courrègelongue pour Rugbyrama. Esteban Noriega a été héliporté au Tripode du CHU de Bordeaux, avant d'être plongé dans un coma artificiel, son pronostic vital étant engagé. Il a ensuite été opéré de deux artères bouchées. Le match a logiquement été arrêté sur une victoire de St-Jean-de-Marsacq (12-6). Sud Ouest précise que la rencontre devait être une fête, avec notamment la dernière apparition de Guillaume Bouic, à 52 ans, alors que Phillipe Sella s'était rendu au match pour féliciter son ancien partenaire. La fête s'est donc transformée en cauchemar, d'autant plus que la famille du joueur était présente sur le bord du terrain. Olivier Courrègelongue a indiqué, avoir essayé de rassurer au maximum ses proches, dont Patricio Noriega, avant de conclure, toujours pour Rugbyrama : ''Cette semaine, on va laisser tomber les entraînements sauf si les joueurs veulent s'entraîner, on se retrouvera la semaine prochaine.''

LeRugbynistère apporte tout son soutien à Esteban Noriega, à ses proches, ainsi qu'à l'URG.