RUGBY. Vers une augmentation du coût des licences pour les clubs ?

Membre du comité directeur de la FFR, Florian Grill nous apprend suite à la réunion de ce dernier que les licences pourraient augmenter la saison prochaine.

"La saison prochaine la FFR compte prélever auprès des clubs 15,7 millions d’euros au lieu de 11,7 la saison dernière, soit une inflation des prélèvements de +34% pour le fonds d’assurance !" Dans son traditionnel retour suite au comité directeur du 13 mai dernier, Florian Grill, président de la ligue Île-de-France de rugby, a appelé les clubs à la prudence quant à leur budget pour la saison à venir. Selon lui, cette annonce est "une vraie douche froide". Pourquoi une telle augmentation des prélèvements de la part de la Fédération ? Est-ce une des conséquences de la crise sanitaire qui a touché le rugby tricolore ? L'ancien candidat à la présidence de la FFR estime que "la gouvernance FFR a trop puisé dans les réserves du fonds d’assurance alors qu’elle avait connaissance de dossiers de grands blessés, les clubs sont maintenant obligés de passer à la caisse pour renflouer le fond !" Cette augmentation du coût des licences viserait donc à compenser les dépenses depuis le fonds d'assurance. "Ce n’est pas faute d’avoir dit et répété que le fond d’assurance était l’argent des clubs et des licenciés et pas l’argent de la FFR", lance Grill via la page Facebook Ovale Ensemble. Il explique ensuite que la hausse de l'assurance a été validée par le bureau fédéral et qu'elle résulte "d’un nombre certain de grands blessés confirmés ou sur le point de l’être (5). Ce nombre de blessés devait être connu ainsi que le risque associé. La baisse de la part assurance les saisons précédentes a été surestimée volontairement ou pas." Au club d'anticiper cette augmentation quand ils établiront leur budget pour la saison prochaine. "Selon votre nombre de licenciés et leur niveau, cela peut représenter plusieurs milliers d’euros."