RUGBY. Une légende du XV de France décorée de la Légion d’honneur

Ce dimanche 31 décembre, pas moins de 352 personnes vont être décorées de la Légion d’honneur, parmi eux, on retrouve Frédéric Michalak.

C'est un buteur hors pair et un joueur à la vista impressionnante. Ce dimanche 31 décembre, la promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur a été annoncée. Parmi les personnalités décorées, on retrouve Frédéric Michalak.

Demi de mêlée, puis ouvreur, iconique du rugby français, l’ancien Toulousain recevra cet honneur pour récompenser ses “21 ans de services” dans le domaine du rugby et de l’entrepreneuriat. Actuellement, il est entraîneur au sein du staff du Racing 92.

VIDÉO. Dan Carter VS Fred Michalak, 2 légendes du rugby s'affrontent pour une bière, qui l'emporte ?

Parmi les autres nommés, on retrouve d’autres anciens sportifs tels que la tenniswoman Marion Bartoli ou l’ancien footballeur, devenu président du RC Strasbourg-Alsace, Marc Keller. Frédéric Michalak recevra sa médaille de chevalier via le Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Frédéric Michalak, icône du rugby français

Lancé sur le devant de la scène dès ses 18 ans, Frédéric Michalak a brillé du côté du Stade Toulousain entre 2001 et 2007. Avec un titre de champion de France et deux Coupe d’Europe sur ce laps de temps, il lui prend des envies d’ailleurs. Ainsi, en 2008, il part jouer pour le club sud-africain des Sharks.

Durant ses deux escales chez les Springboks, il est finaliste du Super Rugby en 2012 et remporte la Currie Cup avec l’équipe de Durban en 2008. De retour en Europe en 2012, il signe au RC Toulon et va fortement consolider son palmarès.

CHAMPIONS CUP. Saurez-vous retrouver les 6 anciens toulousains passés aussi par les Sharks ?

Avec les Varois, il remporte la Champions Cup à 3 reprises (2013, 2014 et 2015) et devient de nouveau champion de France de rugby en 2014. En concurrence avec Matt Giteau et Jonny Wilkinson, il joue à 53 reprises sous les couleurs du RCT. En conclusion, le demi conclut une belle carrière au Lyon OU Rugby, avec qui il joue deux saisons.

En Bleu, il inscrit son nom dans le marbre en devenant le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France, en août 2015. Il remporte également 4 Tournois des VI Nations en 14 ans de service en Bleu, pour 77 sélections, dont 3 Grands Chelem.

Rugby. Antoine Dupont et Frédéric Michalak vont recevoir un hommage très original !