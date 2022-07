RUGBY. Un match entre Néo-Zélandais et Sud-Africains à Montpellier cet automne

Une rencontre au GGL Stadium de Montpellier entre l'équipe bis de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud se jouera cet automne.

Selon les informations du journal néo-zélandais Stuff, une rencontre opposant l'équipe bis de la Nouvelle-Zélande face à celle (bis également) de l'Afrique du Sud, aura lieu au GGL Stadium en novembre prochain. Cette rencontre rentre dans le cadre du mécénat de Mohed Altrad avec les All Blacks depuis cette année. En effet, des rencontres des équipes de Nouvelle-Zélande (moins de 20 ans, féminines, etc) doivent se jouer en France et particulièrement à Montpellier ces prochaines saisons. En plus de respecter les termes du contrat, cette confrontation vient au moment où la Nouvelle-Zélande souhaite que l'Afrique du Sud reste dans la Sanzaar (organisme des plus grandes nations de l'hémisphère sud, gérant le Rugby Championship), alors que les Springboks se tournent de plus en plus vers l'Europe et le Tournoi des Six Nations. Un moyen de soigner les relations entre les deux nations.

RUGBY. C'est fait, Altrad est le nouveau sponsor des All BlacksLeon McDonald, actuel entraineur des Auckland Blues en Super Rugby, avec qui il a atteint la finale du championnat cette saison, sera l'entraineur des "All Blacks XV", nom donné à l'équipe bis de Nouvelle-Zélande. En plus de rencontrer l'Afrique du Sud, ils affronteront le Canada et les Barbarians Britanniques. Barbarians entrainés par le duo Scott Robertson/Ronan O'Gara en novembre.

Le match à Montpellier s'inscrit dans une stratégie de la part de la fédération néo-zélandaise de garder un maximum de lien avec son plus grand rival. Cette dernière a tenté également d'organiser une finale entre le vainqueur du Super Rugby et la meilleure franchise d'Afrique du Sud, à savoir les Crusaders de Christchurch face au Stormers du Cap. Pour causes d'incompatibilité de calendrier, le projet reste pour l'instant dans les cartons. Encore une preuve que les Néo-Zélandais ne souhaitent absolument pas voir l'Afrique du Sud partir du Rugby Championship.