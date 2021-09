RUGBY. Un match de Nationale à la Paris La Défense Arena !

Le samedi 09 octobre prochain, l’habituel antre du Racing accueillera le match de Nationale opposant le Rugby Club Suresnes et Valence Romans.

En octobre, certains joueurs de Nationale vont pouvoir goûter aux joies du terrain synthétique de la Paris La Défense Arena. En effet, le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine et le Valence Romans Drôme Rugby s’affronteront dans l’enceinte de 30 680 places ce samedi 09 octobre. La rencontre de troisième division permet également à Antonie Claassen de refouler le “pré” de son ancienne formation du Racing 92. Il évolue désormais à Suresnes. Actuellement, les deux formations font partie du peloton de tête de troisième division. Si Chambéry a pris une légère avance en ce début de saison, il n’y a que quatre points qui séparent le 2ème (Valence-Romans) et le 8ème (RC Suresnes). RUGBY. Du Top 14 à la Nationale, la nouvelle vie bien chargée d'Antonie Claassen

La raison d’un tel lieu ? Un partenariat entre le Racing 92 et l’autre club du département, le Rugby Club Suresnes. Ce dernier a décrit cette invitation comme “un formidable évènement promouvant le rugby francilien et plus particulièrement celui des Hauts-de-Seine” à travers un communiqué de presse. La rencontre aura lieu en “lever de rideau” du match entre le Racing 92 et l’USA Perpignan qui se déroulera à 15h. Par le passé, le voisin altoséquanais de troisième division avait déjà expérimenté une enceinte de première division. Le 12 septembre dernier, ils avaient affronté l’US Dax à Jean Bouin, résidence historique du Stade Français.